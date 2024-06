Caixão no chão e camisa do Corinthians: Ex cumpre exigências de Nahim em velório

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ex-mulher de Nahim (1952-2024), Andreia de Andrade revelou que o cantor deixou uma lista de exigências para o próprio velório. A empresária ressaltou que o artista não queria uma despedida triste, por isso cumpriu o desejo dele de que houvesse música no momento.

Além disso, ele pediu para ser enterrado com a camisa do Corinthians e queria que o caixão fosse colocado no chão –para que seus cachorros pudessem vê-lo.

Andreia contou sobre as exigências em conversa com a repórter Carol Ianelli no Bom Dia São Paulo desta sexta (14). Os dois foram casados durante cinco anos e tinham se separado há apenas oito meses.

“Ele desejava que fosse o mais alegre possível, que houvesse música. Até quase agora estava tocando música no celular dela mesmo. Coisa que ele gostava de fazer aos finais de semana. Aqui também há uma estátua de São Jorge, ele está vestido com a camiseta do Corinthians. Todos os cuidados que ele pediu que houvesse, e que ela fez questão de cumprir”, informou a jornalista.

Depois, o jornal exibiu um trecho da entrevista com Andreia. “O Nahim é música, é alegria. Ele sempre pedia, ele falava: ‘o dia que eu morrer, eu quero muita música no meu enterro. Não quero tristeza’. Existe uma lista e exigências”, contou a ex-Power Couple.

O Nahim pediu caixão no chão, os cachorrinhos em volta dele, sem flores, bermuda branca, camisa do Corinthians e descalço. E muita música.

“Vou resumir o Nahim em amor e alegria. O Nahim para mim é uma pessoa que sempre foi alegre, sempre passando energia boa. Sempre feliz, sempre sorrindo. Ele sempre falava para mim: ‘eu posso estar com o coração partido, sangrando, mas eu estarei sempre sorrindo’. Eu guardei isso para mim, procuro levar isso para mim”, concluiu Andreia.

A empresária foi a última pessoa que o viu ainda com vida. Eles ensaiavam retomar o relacionamento e se encontraram na quarta (12), em que comemoraram juntos o Dia dos Namorados.

O velório de Nahim acontece na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) até às 10h desta sexta. O sepultamento será em Miguelópolis, cidade natal do cantor no interior de São Paulo.

Nahim morreu de quê?

Naim Jorge Elias Júnior foi encontrado morto aos 71 anos na manhã de quinta (13). A polícia achou o corpo do artista na casa dele, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Ele caiu das escadas enquanto estava sozinho na residência.

O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita na 1ª Delegacia de Polícia (DP) do município. O laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontou que uma fratura no crânio foi responsável pela morte do cantor.

A polícia ainda vai fazer exames periciais que vão determinar o que causou a queda, mas há a suspeita de que Nahim tenha sofrido um ataque cardíaco.

Paulo Roberto, amigo do cantor, deu detalhes sobre a perícia em entrevista à repórter Maria Carolina Paz, no Balanço Geral, da Record. “Ele foi chamado pelo médico legista e foi informado que Nahim possui uma fratura no crânio causada pela queda”, explicou a jornalista.

Lisa Gomes, ex-cunhada do artista, também contou que os médicos encontraram um ferimento suspeito no lado direito do rosto dele. “Eu tenho impressão de que ele deve ter tido um infarto e caído”, apontou ela, em entrevista ao A Tarde É Sua.

Nahim lançou hits que estouraram na década de 1980, quando se tornou figurinha carimbada em programas de auditório e foi o grande campeão do quadro Qual É a Música?, de Silvio Santos.