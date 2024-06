Advogado e assistente social são presos por desviar dinheiro de cliente idoso

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um advogado foi preso na última quarta-feira, 12, por desviar mais de R$100 mil reais de um cliente idoso. O caso aconteceu na cidade de Marabá, região sudeste do Estado. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Pará (PCPA) por meio da Operação Virtude, e contou com a colaboração do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI).

De acordo com a própria polícia, o inquérito aponta que o investigado é suspeito de apropriação indébita de mais de R$ 100.000 da aposentadoria de um idoso. A vítima teria contratado o serviço do advogado para que conseguisse a concessão do benefício.

Uma outra operação da PCPA resultou em prisão de uma pessoa suspeita de apropriação de proventos de pessoa idosa e furto qualificado, em Belém. O investigado seria um assistente social, que não teve a identidade revelada. A ação se deu no âmbito da mesma operação policial.

Anúncios

De acordo com as investigações, o suspeito, que é assistente social e diretor do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III, se utilizou do cargo exercido no órgão com o pretexto de dar apoio à pessoa idosa que vive em instituição de longa permanência e se apropriou de valores de sua renda, bem como realizou saques bancários em nome dela, segundo a Polícia Civil.