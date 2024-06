Acusado de matar companheira a facadas tem prisão preventiva decretada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a audiência de custódia realizada pela justiça do Acre, a prisão preventiva de Simey Menezes Costa, mecânico acusado pelo assassinato de Ketilly Soares de Souza, foi mantida. A vítima, de 33 anos, foi morta com mais de dez facadas no último domingo (9), na Rua Raimundo Saldanha, Polo Benfica, região do bairro Vila Acre, Segundo Distrito de Rio Branco. A decisão foi proferida pela juíza da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, Bruna Perazzo, na manhã de quinta-feira (13).

Segundo consta, durante o interrogatório na Delegacia da Mulher, Costa não confessou o crime. Questionado pelo delegado plantonista, ele negou saber que era o autor do homicídio e, em seguida, optou pelo silêncio. “Ele apresentou uma história controversa; iremos contrapor todos os depoimentos já coletados”, declarou o delegado responsável pelas investigações, Pedro Paulo Buzolin.

Buzolin assegurou que o inquérito deve ser concluído em breve. “Todas as informações indicam que ele foi o autor do crime, essa é a tese que vem se comprovando”, explicou.

O suspeito, acompanhado de um advogado, entregou-se à polícia na noite de quarta-feira (12), na capital. Ketilly havia sido pedida em casamento no dia 2, uma semana antes de seu trágico falecimento.

Com informações da TV 5