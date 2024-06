Morte de Nahim: suspeita é de que ele caiu de escada e bateu cabeça

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A principal suspeita sobre a morte de Nahim é de que ele tenha sido vítima de um acidente doméstico. O cantor de 71 anos foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (13/6), em sua casa, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Nahim teria caído de uma escada da casa e batido a cabeça, de acordo com as informações apuradas pelos policiais militares que estiveram no local.

O funcionário de uma empresa de telefonia estava fazendo uma instalação na rua onde mora Nahim e teria visto o corpo do cantor. Ele acionou a polícia, que foi até o local e confirmou a morte do artista.

Apesar da suspeita inicial, a causa da morte ainda não está totalmente esclarecida. O caso foi registrado como morte suspeita, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Mudança recente

Nahim havia se mudado para Taboão da Serra há cerca de 15 dias, segundo os vizinhos. Ele e a mulher, Andreia Andrade, se separaram no ano passado. Apesar do divórcio, os dois eram bastante próximos.

Ela foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local após a confirmação da morte. Emocionada, Andreia chorou muito ao receber a notícia.

Andreia se tornou conhecida do público após ter participado, ao lado do marido, do programa Power Couple, da Record, em 2021. Na mesma emissora, o cantor também participou do programa A Fazenda 9, em 2017 — na ocasião, ele foi o quinto eliminado.

Trajetória de Nahim

Nahim era natural de Miguelópolis, interior de São Paulo. Ele fez sucesso nos anos 80, quando frequentava programas de auditório, e foi grande vencedor do quadro Qual É a Música?, no Programa Silvio Santos, do SBT.

O artista ganhou projeção nacional com os hits Dá Coração, Coração de Melão e Taka Taka. Na mesma época, gravou seu primeiro disco em português. Ao todo, foram mais de 14 discos e 86 músicas lançadas.

Nahim começou a tocar quando tinha apenas 10 anos. Nessa época, lançou seu primeiro grupo musical, chamado New Edition. Ele foi descoberto pelo produtor musical Mister Sam em 1980 e seu primeiro nome artístico foi Baby Face, quando gravou dois compactos em inglês.