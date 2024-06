Gladson entrega veículos e drones com câmera térmica no valor de R$ 8,5 mi para a Segurança

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As Forças de Segurança Pública do Acre receberam nesta quinta-feira (13) o investimento de mais de R$ 8,5 milhões para o fortalecimento do aparato estatal. Os itens adquiridos são camionetas, carros de passeio, drones com câmera térmica, motos de alta performance, além de itens de escritório.

Ao realizar a entrega, o governador Gladson Cameli destacou sobre a variedade das fontes que contribuíram para a compra dos equipamentos que demonstram que o momento é de união. “Isso é fruto de união. Com o trabalho de todos, o empenho do poder executivo, nossa bancada federal, e do Governo Federal, nós estamos ampliando todo uma estrutura de segurança. Com isso estamos cumprindo um compromisso, que é de estar mais próximo das pessoas, reestruturando todo sistema público, não somente na área de segurança”, afirmou.

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), Marcos Frank, disse que só a área da administração penitenciária recebe total R$ 1.141.394,45, o que para ele demonstra o compromisso do governo com a ressocialização dos presidiários. “Outros equipamentos de logística que já foram entregues em datas anteriores e isso representa o compromisso do Estado com a finalidade do nosso trabalho, que é ressocializar o apenado, e não só isso, como é uma forma de valorizar também o trabalho dos profissionais envolvidos”, disse.

O Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, explicou que os equipamentos de última geração entregue à polícia civil prometem auxiliar na resolução dos casos. “É um recurso precioso, formidável. Principalmente na questão tecnológica, temos drones de última geração, por exemplo, que podem nos dar outra visão das investigações”, explicou.

O coronel Luciano Dias Fonseca, Comandante-Geral da Polícia Militar do Acre, disse que as motocicletas de 1100 cilindradas devem auxiliar o patrulhamento rural do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) em Rio Branco. “O GIRO tem uma atuação muito forte e reconhecida pela população, e já faz um patrulhamento rural, mas chegando motocicleta nova, com motor de potência, fortalece cada vez mais esse grupamento que vem dando bons resultados”, falou.

O itens entregues às forças de segurança do estado nesta quinta-feira (13) são:

05 Carros Toyota Yaris;

02 Carros Peugot 2008;

04 Carros FIAT Cronos sedan;

14 Camionetas 4×4 Mitsubishi L200 Triton;

10 Honda CRF 1100 África Twin;

34 Estações de trabalho avançadas (informática);

305 Coletes balísticos;

03 Drones Mavic 3T;

Mobiliários diversos como refrigeradores, cadeiras, mesas e nobreaks.

Entre as fontes de recurso que bancaram os itens entregues estão o Governo do Estado, emenda parlamentar do senador Alan Rick (UB), a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPEN), o Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN).