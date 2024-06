Diretores da Rio Branco Filmes participam de evento de Marketing Político em Brasília

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os diretores da Rio Branco Filmes, Allan Kenned e Bianca Hoffman, marcaram presença no evento “Imersão Eleições Campanha 2024” em Brasília, uma iniciativa promovida pelo renomado marqueteiro Marcelo Vitorino, através da escola Vitorino & Mendonça. Este evento é reconhecido nacionalmente por formar especialistas em marketing político de todo o Brasil.

Allan Kenned, que atua na área desde 2012, relatou a importância do evento para sua carreira. “Sou aluno do Marcelo Vitorino desde 2022, tenho vindo a Brasília todo ano para o Imersão e tenho adquirido grande conhecimento profissional sobre as mudanças da legislação eleitoral e as novas formas de fazer uma campanha eleitoral em todos os lugares do país”, afirmou.

Kenned iniciou sua trajetória no marketing político nas campanhas de Marcus Alexandre para prefeito em 2012, e participou das reeleições de Tião Viana em 2014 e Marcus Alexandre em 2016. Em 2018, fundou a Rio Branco Filmes Comunicação, ampliando seu impacto na área. Na eleição de 2022, seu trabalho destacou-se na campanha vitoriosa de Michele Melo para Deputada Estadual, além de produzir campanhas para rádio e TV de mais de 90 candidatos a deputados estaduais e federais de grandes martidos como o PSB e UNIÃO BRASIL.

Bianca Hoffman, sua parceira e produtora na Rio Branco Filmes, também desempenha um papel crucial no desenvolvimento de campanhas eleitorais profissionais no Acre, ajudando a consolidar sua reputação no competitivo mercado do marketing político.

Mesmo residindo no Acre, um estado distante dos principais centros urbanos do país, Kenned tem investido continuamente em sua especialização, participando de treinamentos e eventos com os melhores profissionais do setor. Esse comprometimento com a formação contínua tem sido essencial para a construção de um currículo robusto e uma reputação sólida como marqueteiro no norte do Brasil.

A participação no “Imersão Eleições Campanha 2024” reforça o compromisso dos diretores da Rio Branco Filmes com a excelência e a inovação em marketing político. Este evento, ao reunir especialistas e oferecer capacitação avançada, é uma plataforma essencial para profissionais que buscam se destacar em suas carreiras e influenciar positivamente o cenário eleitoral brasileiro.

Com um histórico de sucesso e um olhar voltado para o futuro, Allan Kenned e Bianca Hoffman são referências no mercado de marketing publicitário e político, demonstrando que dedicação e aprimoramento contínuo são chaves para o crescimento profissional e a excelência na área.