Datena lança pré-candidatura a prefeito e faz promessa a eleitores

O PSDB lançou oficialmente, nesta quinta-feira, 13, o nome do apresentador de TV José Luiz Datena como pré-candidato do partido para a disputa à prefeitura de São Paulo nas eleições de outubro deste ano. O evento foi realizado em um hotel no Centro da capital paulista e contou com nomes fortes do PSDB paulista e nacional. Datena afirmou que São Paulo e o Brasil precisam superar a polarização, que, em sua avaliação, quase levou o país “ao abismo”.

Em sua fala Datena garantiu que, dessa vez, levará sua candidatura até o final, diferente do que já aconteceu em diversos momento, quando ele sustentou a pré-candidatura, mas desistiu às vésperas do prazo final dado pela justiça eleitoral. “Desta vez, não posso me furtar ao chamado da população de São Paulo. Eu tenho que correr nessas eleições ao lado do povo. Tem muita gente que corre, mas não ao lado do povo”, afirmou.

Em todas as suas falas durante o evento de lançamento, Datena mostrou confiança na vitória e firmeza em sua posição de disputar pela primeira vez uma eleição. “Eu estou atrás de um sonho que, por motivos variados, eu ainda não alcancei. Mas eu repito, com todo respeito ao presidente Lula e ao ex-presidente [Jair] Bolsonaro, que São Paulo vai ser governada pelo PSDB. São Paulo vai ser governada por mim”, afirmou o agora pré-candidato.

Datena disse que todo voto que receber será “bem-vindo e bem recebido, seja de bolsonarista, de lulista, de gente do centro… Há gente boa além das ideologias que pregam tudo, menos a democracia, que tem de estar acima de tudo. Não existe nada que salve o Brasil a não ser a democracia”. O apresentador segue à frente do programa Brasil Urgente, da Band, até o dia 29 de junho, sábado, já que a data limite para que as emissoras de rádio e TV deixem de transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos é o dia 30 de junho.