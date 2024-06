BR-364 será fechada por 3 dias para obras na ponte do Rio Tarauacá; veja horários

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na próxima semana, dias 21, 22 e 23, a BR-364 terá o tráfego de veículos interrompido na altura da ponte do Rio Tarauacá. Nem os pedestres poderão passar pelo local das 22h às 5h da manhã. Isso porque o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) vai executar os trabalhos para o prolongado de 70 metros na cabeceira da ponte, que foi erguida em uma curva e tem constantes desmoronamentos.

A representante do DNIT em Cruzeiro do Sul, Carla Costa, diz que somente ambulâncias e casos de urgência serão liberados para a passagem.

Anúncios

“Para preservar vidas e garantir a segurança, vamos ter que interromper a passagem para realizar o trabalho. Vamos retirar uma lage de transição que rompeu para colocar os pilares e a estrutura, escavar as estacas e fazer a fundação. Equipamentos grandes vão trabalhar. Então a interrupção total é necessária nesses horários”, citou.

A engenheira afirmou que haverá uma maior divulgação da ação para que as pessoas se planejem para as viagens, bem como as empresas de ônibus que fazem a linha de Rio Branco para Cruzeiro do Sul. Carla cita que em outros momentos da obra haverá necessidade de paralisação do tráfego novamente. “A nossa intenção é fazer um lado e depois o outro. Nós temos um caminho de serviço para isso, mas em algum momento pode haver necessidade de fechar”, explicou Carla.