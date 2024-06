Acusado de matar irmão com golpe de foice é preso em Brasiléia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mariano Silva Gadelha, de 27 anos de idade, foi preso na manhã desta quinta-feira, 13, na parte alta da cidade de Brasiléia por uma equipe da Polícia Civil. Ele é acusado de matar o próprio irmão, Rosinildo da Silva Amaral, de 25 anos, com um golpe de foice, na zona rural daquele município.

O crime aconteceu por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira, 12, em uma propriedade localizada no “Ramal da Pinda”, que tem acesso pela BR-317 (Estrada do Pacífico) no km 59, com cerca de mais 30 km de percurso até o local. Informações preliminares apontam uma divisão de terras como motivação para o fato.

Anúncios

De acordo com o pai dos irmãos, Maricil Moreira do Amaral, os filhos estavam limpando uma área de campo quando a vítima, Rosinildo, teria dito ao seu irmão mais velho, Mariano, para sair do local, já que ele estava muito alterado por conta da insatisfação dele com a citada partilha.

Ao virar as costas, segundo os relatos feitos, Mariano levantou a foice e atingiu o pescoço de Rosinildo com um golpe mortal, que quase degolou a vítima. Em seguida, o agressor pegou uma motocicleta e fugiu do local, passando a ser procurado pela polícia em toda a região.

A prisão aconteceu no bairro Eldorado, na rua Maria Ester de Oliveira, em Brasiléia. Mariano foi surpreendido quando esperava um mototáxi. Ele recebeu voz de prisão, algemado e levado para a delegacia para ser ouvido e ter a prisão lavrada ainda em flagrante delito pelo crime de homicídio.

O delegado titular de Brasiléia, Erick Maciel, procedeu a oitiva e o conduziu o acusado para uma das celas da delegacia local. Em seguida, comunicou o fato ao Judiciário, fazendo o pedido de prisão preventiva que deverá ter despacho nas próximas horas.

O velório de Rosinildo acontece na casa de parentes, no bairro Alberto Castro, em Brasiléia, e seu enterro poderá ocorrer ainda na tarde desta quinta-feira, segundo informações de familiares, no cemitério de Epitaciolândia. O crime tem grande repercussão nas duas cidades fronteiriças.

VEJA O VÍDEO: