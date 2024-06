Acre tem 691 inscritos no programa Mais Saúde com Agente em apenas uma semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Programa Mais Saúde com Agente alcançou a marca de 691 inscritos no estado do Acre durante a primeira semana de abertura das inscrições, dos quais 491 são Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 200 são Agentes de Combate às Endemias (ACEs). Em todo o Brasil, foram registrados 103.402 inscritos, sendo 76.352 ACS e 27.050 ACEs. A informação é do Ministério da Saúde (MS).

O período de inscrição vai até o próximo dia 24, por meio do endereço eletrônico maissaudecomagente.ufrgs.br/inscricao. Apenas as inscrições concluídas serão analisadas, portanto, é fundamental verificar se a mensagem de validação foi enviada para o e-mail cadastrado.

O programa é promovido pelo MS, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em parceria com Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e as Escolas do SUS.

São 180 mil vagas para todo o país para os cursos Técnico de Agente Comunitário de Saúde e Técnico de Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias. Para agentes de saúde dos municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes, será ofertado um segundo momento de inscrições.

A iniciativa busca atualizar a formação da categoria, de acordo com as novas atribuições das previstas na Lei nº 11.350/2006 oferecendo condições para analisar informações coletadas nas residências e território de atuação, além de orientar a população, a fim de melhorar a qualidade da atenção primária e fortalecer a vigilância em saúde.

Os cursos também podem ampliar as habilidades de acolhimento para atendimento a populações vulneráveis, como a equidade de gênero, raça e etnia; saúde mental; e o cuidado de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas.

Essa é uma estratégia inclusiva que forma agentes para atender especificidades das comunidades em que atuam, o que deve resultar em atendimentos do SUS mais humanizados e assertivos.