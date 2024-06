A Grande Conquista 2: Rivais, Brenno e Kaio disparam xingamentos; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Brenno Pavarini e Kaio Perroni reforçaram a rivalidade dos dois na tarde desta quinta-feira (13) por conta de trivialidades. Na Mansão de A Grande Conquista 2, o ator reclamou com o oficial do Exército sobre o barulho que ele fez em um dos quartos, o acusou de ser uma pessoa sem educação e fez com que a briga escalonasse a ponto de os dois começarem a se xingar.

Enquanto Brenno dormia, Kaio chegou ao quarto para papear com seus aliados, mas jogou travesseiros e fez barulhos altos. Ao acordar, o ator foi à cama do amigo de Lucas Souza e reclamou sobre suas atitudes.

“Você viu como você é um moleque sem educação?”, disparou ele. “Como é que é?”, questionou Kaio, que levantou da cama na mesma hora para peitar o rival. “Você é um moleque sem educação. Você é um pa* no c*”, xingou o conquisteiro.

“Você viu que a galera está se esforçando para falar baixo, respeitando a gente que está dormindo, e você chegou falando alto pra caralh*?”, continuou Pavarini. “Você vai ficar me xingando?”, perguntou Perroni. “Eu vou. Você é um pa* no c*”, reforçou o paulista.

“Aleatoriamente?”, questionou Kaio, que não entendeu o motivo do ataque de raiva do colega. “Aleatoriamente não, irmão. Você falou alto”, insistiu Brenno. “E você é uma pessoa desrespeitosa. Você é um mal-educado, e vai seguir sendo assim até o último dia”, confrontou o oficial do exército.

Brenno insistiu que a forma como Kaio chegou no quarto atrapalhou seu sono. “Eu tô ali dormindo, você chegou alto, jogando travesseiro. Olhei para você…”, afirmou ele. “Eu tenho intimidade com eles. Com você não tenho”, retrucou o campineiro.

“Eu não tô falando isso. A gente tava lá dormindo e você tava falando alto pra caralh*”, continuou Brenno, que resolveu sair do quarto antes que a briga tomasse proporções maiores.

Fellipe Villas afirmou que o ator acordou assim que Kaio bateu o travesseiro na cama, mas o oficial do Exército não se conformou com a atitude do intérprete do gigante Sipai em Reis.

“Ele quer passar pra mim a responsabilidade. Pelo amor de Deus. É um desespero gigantesco de me tachar de uma coisa que eu não sou. Nunca vi isso, pelo amor de Deus”, soltou ele.

Após um momento de breve silêncio, Pavarini entrou novamente no quarto, e não conteve os xingamentos. “Vai tomar no c*, mal-educado”, soltou ele. “Você tem que aprender a se controlar, Brenno. Eu não te xingo desse jeito. Você não tem respeito, não tem educação”, respondeu Kaio.

“Se você quiser, eu te mando por escrito: você é um pa* no c* e mal educado”, insistiu ele, que deixou o quarto novamente enquanto o rival dizia que não seria pilhado.

Assista ao momento da treta na íntegra: