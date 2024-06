VÍDEO: Após ter dívidas expostas, Davi Brito exibe reforma em imóvel

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pós BBB de Davi Brito, campeão da edição 24, não tem sido dos mais tranquilos. Sempre envolvido em polêmicas e tretas, o baiano se tornou uma espécie de ‘chamariz de confusão’, e volta e meia estampa os principais sites e páginas da internet. Nesta terça-feira(11), não foi diferente, ele voltou a ser assunto entre os internautas, após exibir a reforma da sua casa, mesmo com diversas dívidas com os administradores das suas redes sociais.

Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, Davi mostra o pedreiro responsável pela construção trabalhando, e logo depois celebra que finalmente o seu imóvel está sendo reformado. O ex-BBB, cabe lembrar, faturou cerca de R$ 3 milhões por ter vencido o reality, o maior valor já pago a um campeão do programa da TV Globo, mas ainda não acertou as pendências com sua equipe.

“Em breve, logo, logo, pretendo investir em imóveis. Quero aplicar o dinheiro em imóveis, já que nos últimos tempos é um dos investimentos que tem dado muita rentabilidade para as pessoas. É um dos meus objetivos com esse dinheiro“, disse ele ao G1, durante o São João da Thay, em São Luís, no Maranhão. A treta em torno dos pagamentos da equipe que Davi teve durante o BBB já se arrasta por meses.

Em resumo, na última segunda-feira(10), Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, se incomodou ao ser cobrada sobre o pagamento da equipe. Ela, então, acabou soltando os ‘cachorros’ nos stories do Instagram. “Gente, alguém já falou comigo no WhatsApp ontem: ‘Ahhh, cadê o dinheiro dos adms?’.Tudo que eu passei foi falado na reunião. Quando ia ser e tal… Quem mais quer agilizar isso, sou eu. Então por favor, parem de me cobrar. Tudo que eu acertei com os adms, será acertado com os adms, e não com terceiros, então parem”, pediu.

