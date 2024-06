Rixa antiga deixa homem em estado grave ao ser esfaqueado em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Marcos Euclides Rogério da Silva, 42 anos, foi ferido com um golpe de faca na tarde dessa terça-feira (11), no cruzamento das ruas Shalom e Edmundo Pinto, no bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Testemunhas informaram que Marcos Euclides trafegava em uma bicicleta azul quando, ao chegar no cruzamento, encontrou-se com um homem, ainda não identificado pela polícia, com quem mantém uma rixa antiga. A discussão logo escalou, e o homem desferiu um golpe de faca no peito de Marcos, atingindo seus pulmões.

Após o ataque, o cabo da faca quebrou e o agressor abandonou a arma no local. Marcos tentou fugir, mas caiu em uma caixa de passagem de água da chuva. Populares que presenciaram a cena acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Duas ambulâncias do Samu, uma básica e outra de suporte avançado, chegaram ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e levaram Marcos ao pronto-socorro de Rio Branco, onde foi internado em estado grave.

A Polícia Militar esteve presente, colheu informações e iniciou patrulhamento na região em busca do agressor, que não foi localizado. Agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também coletaram detalhes sobre o incidente, e a Polícia Civil investigará o caso.