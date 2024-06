Reynaldo Gianecchini rebate crítica sobre vídeo de dança: ‘Primeiras aulas’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Reynaldo Gianecchini, 51, rebateu críticas sobre um vídeo de dança que viralizou nos últimos dias. O ator afirmou que eram as suas primeiras aulas para o musical “Priscilla, a Rainha do Deserto”.

O que aconteceu

Anúncios

O ator justificou que era o início do trabalho para a montagem brasileira do musical. “Aquelas eram minhas primeiras aulas, que eu estava pegando um monte de referência de um monte de coisa”, disse ele, em entrevista no podcast Poddelas.

Depois, criou-se uma polêmica, que eu estava fazendo vogue. Eu não estava fazendo ‘arte vogue’, que o pessoal do ballroom faz maravilhosamente bem. Era um apanhado de várias referências, do jazz, do clássico.

Reynaldo Gianecchini

O ator ainda destacou por que quis compartilhar o processo de ensaios para o musical. “Eu gosto mostrar porque é tão louco o processo, e as pessoas não imaginam o que você ralou para estar lá. As pessoas amam criticar, mas nunca sabem o quanto foi de suor e lágrima o seu processo”, afirmou ele.

Gianecchini e Diego Martins estrelam o musical. A dupla faz parte parte da montagem brasileira baseada no filme de 1994, que estreou no último fim de semana.