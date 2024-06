Bial, Serginho Groisman e Tadeu Schmidt: saiba qual apresentador ganha mais; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na tarde desta terça-feira (11), o jornalista Vladimir Alves sanou a curiosidade de muitos telespectadores da Rede Globo ao ressuscitar uma matéria da revista VEJA!, que foi divulgada há cerca de seis meses. Na ocasião, o veículo de imprensa falou sobre os apresentadores com os maiores salários da emissora e Pedro Bial, Serginho Groisman e Tadeu Schmidt estão no TOP 3. Entretanto, o colunista do “A Tarde É Sua” divulgou que as posições no ranking são alteradas de acordo com a época do ano.

Conforme divulgado pela revista, o apresentador que tem a maior remuneração por seu trabalho é Tadeu Schmidt, que fatura cerca de R$ 2 milhões de reais por mês. Entretanto, o jornalista Vladimir Alves revelou que o profissional não desembolsa a tal quantia durante os 12 meses do ano, apenas quando o Big Brother Brasil, o programa de maior faturamento da Rede Globo, está no ar. De acordo com o colega de bancada de Sonia Abrão, quando o reality show não está em exibição, o salário de Tadeu Schmidt é de “apenas” R$120 mil.

Já o segundo lugar do ranking atualmente é ocupado pelo apresentador Serginho Groisman, que comanda o programa “Altas Horas” há mais de 23 anos. De acordo com a revista VEJA!, o veterano desembolsa mensalmente a cerca de R$1 milhão de reais por mês para apresentar a atração semanal da Rede Globo, que é exibida nas noites de sábado.

E o último lugar, mas não menos importante, é ocupado pelo jornalista Pedro Bial. O ex-apresentador do Big Brother Brasil mensalmente tem a conta recheada pela Rede Globo com cerca de R$ 800 mil. Vale lembrar que Bial apresenta dois programas na casa, o “Linha Direta”, atração investigativa que é exibida toda quinta-feira à noite, e também o “Conversa com Bial”, programa transmitido de segunda à sexta, tanto na TV aberta quanto na GNT.