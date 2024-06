Patrícia Abravanel pede perdão para Eliana e leva apresentadora às lágrimas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O clima de despedida de Eliana já domina o SBT! A apresentadora tem feito suas últimas gravações no canal de Silvio Santos, encerrando uma parceria de sucesso de 15 anos. E uma das homenagens para a loira foi feita dentro do “Programa Silvio Santos”, apresentado atualmente por Patrícia Abravanel, filha do dono do baú e desafeto da artista.

A colunista Fábia Oliveira, do Portal Metrópoles, contou que Eliana gravou o especial nesta terça-feira(11), e que Patrícia Abravanel teria pedido perdão para a apresentadora, levando a loira às lágrimas no palco do dominical. Bom lembrar que as duas não estavam se entendendo ultimamente e que esse ‘desafeto’ seria um dos motivos da saída de Eliana da emissora.

Em um dos momentos da gravação, que acontece nos estúdios do canal em São Paulo, e deve se estender até a madrugada, Patrícia Abravanel se desculpou com Eliana, caso alguém na emissora tenha feito mal ou prejudicado seu trabalho ali dentro. “Em nome de toda a família Abravanel, eu peço perdão pra você, Eliana”, disse a filha de Silvio Santos.

A reportagem ainda relatou que, após o pedido de perdão, Eliana ficou aos prantos no palco e Patrícia Abravanel pediu ao diretor que o trecho fosse retirado do material. A apresentadora confessou que ficou chateada em certo momento, mas afirmou que essa situação não precisava ser exposta na exibição da homenagem, que deve ir ao ar no dia 16.