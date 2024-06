Idoso morre em acidente de moto na BR-317, em Capixaba

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Otávio Lopes da Silva, de 78 anos, faleceu no pronto-socorro de Rio Branco depois de um grave acidente de moto na tarde dessa terça-feira (11). O incidente aconteceu na curva do Alemão, no km 48 da BR-317, no município de Capixaba, interior do Acre.

De acordo com testemunhas, Otávio estava dirigindo uma motocicleta de alta cilindrada no sentido Capixaba-Rio Branco quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu na mureta metálica de proteção.

O impacto resultou em um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) gravíssimo, fraturas na face e no braço direito, além da amputação da perna direita na altura do joelho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam a ocorrência. Inicialmente, uma ambulância de suporte básico prestou os primeiros socorros e encaminhou Otávio ao Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido ao pronto-socorro de Rio Branco, onde faleceu minutos depois, ainda na sala do trauma.

Após a confirmação do óbito, o corpo de Otávio foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado para a família realizar o velório e o sepultamento.

O local do acidente foi isolado para a realização da perícia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas há suspeitas de que Otávio tenha passado mal ou adormecido enquanto pilotava.

A motocicleta foi removida do local por um guincho após os procedimentos de praxe.