Hackers do Pará desviam R$7 milhões de instituição financeira de São Paulo

Uma instituição financeira do Estado de São Paulo sofreu um golpe de R$ 7 milhões. E as investigações da Polícia Civil paulista identificaram que 90% desse valor (R$ 6,3 milhões) foi parar nas contas bancárias de quatro pessoas de Marabá, PA. Diante disso, policiais de São Paulo cumpriram mandados de busca e apreensão na cidade. Trata-se da “Operação Marabá”, que contou com apoio da Superintendência Regional de Polícia Civil do Sudeste do Pará.

Dos quatro endereços “visitados” pelos policiais paulistas, dois são no Bairro das Laranjeiras (Cidade Nova), um na Marabá Pioneira e um na Folha 27 (Nova Marabá). Nesse último endereço aconteceu uma prisão por posse ilegal de arma de fogo. A arma estava na casa de Ericsson da Silva Araújo, que é um dos investigados pelo desvio milionário.

De acordo com o delegado Vinícius Cardoso das Neves, superintendente regional de Polícia Civil, foram apreendidos aparelhos celulares e notebooks, que irão auxiliar a polícia paulista nessa investigação. Todo esse material foi recolhido e as investigações prosseguem.

A investigação é presidida pelo DEIC – Departamento Estadual de Investigações Criminais –, por meio da Divisão de Combate a Crimes Cibernéticos (DCCIBER).