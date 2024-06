Destituição de Bregense da liderança faz PSD perder 5 cargos na Aleac

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A destituição do deputado Pablo Bregense (PSD) da função de líder do partido na Assembleia Legislativa por determinação do senador Sérgio Petecão, presidente estadual da sigla, deve ocasionar uma onda de demissões de aliados que estão em cargos comissionados no parlamento.

O fato do parlamentar estar na liderança, lhe dava o direito de indicar cinco cargos comissionados. Esses cargos até então eram de pessoas ligadas a vereadores do PSD e com saída de Bregense, automaticamente essas pessoas são exoneradas.

Anúncios

A saída desses apoiadores já causa uma situação incômoda no partido, principalmente no interior do Acre.

O ac24horas procurou o deputado para comentar a destituição da liderança. “Quem perde com essa decisão são os próprios filiados do PSD. Pais e mães de família que, com os cargos que eram destinados à liderança do partido, agora serão colocados na rua por conta de uma decisão monocrática. Espero que quem deu a ordem reveja a sua decisão e não deixe de lado as pessoas que dão a vida pelo PSD no Acre”, disse o deputado.