Criador de ‘The Boys’ anuncia fim da série na 5ª temporada

Na última terça-feira (11), Eric Kripke, criador da série The Boys, revelou no X (antigo Twitter), que a quinta temporada será a última do programa.

“A estreia da 4ª temporada de ‘The Boys’ é uma boa ocasião para anuncia: a 5ª temporada será a temporada final. Sempre foi meu plano. Só tive que ser cauteloso até obter aprovação final do Vought. Emocionado por levar a história a um clímax sangrento, épico e úmido. Assista a 4ª temporada em dois dias, porque o fim já começou”, afirmou.

Vale lembrar que o Prime Video confirmou pelas redes sociais a quinta temporada em maio.

A estreia da quarta temporada será na próxima quinta-feita (13).

Confira:

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6

— Eric Kripke (@therealKripke) June 11, 2024