Comitiva da Suframa chega a Rio Branco para Jornada da Integração

A Comitiva da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, desembarcou em Rio Branco para realizar mais uma edição da Jornada de Integração e interiorização do desenvolvimento. Nesta quarta e quinta-feira, dias 12 e 13, eles se reúnem com empresários do setor produtivo, acadêmicos e empreendedores de startups na sede da Federação da Indústria Acreana (Fieac).

A comitiva é encabeçada pelo superintendente adjunto de desenvolvimento, Waldenir Vieira. Entre os temas que serão debatidos, está o funcionamento e oportunidades da Política de PD&I da Suframa, Fundos de Inovação do Banco da Amazônia, a bioeconomia e o programa prioritário de empreendedorismo inovador.

A exemplo do que ocorreu na edição passada, os técnicos da Suframa realizam visitas nas ICTs do Senac, Ifac e da Universidade Federal do Acre na tarde de quinta-feira, encerrando a programação em Rio Branco.