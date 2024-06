Três novos promotores de Justiça Substitutos são nomeados no MPAC

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, nomeou mais três promotores de Justiça Substitutos aprovados no XIII Concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

O Ato PGJ nº 41/2024, publicado na edição de quinta-feira, 6, do Diário Eletrônico do MPAC, nomeou os candidatos Luã Brito Barbosa, Leandro Leitão Noronha e Rhander Lima Teixeira.

Os novos membros tomarão posse no próximo dia 5 de julho, em cerimônia que ocorrerá no Centro Universitário Uninorte, a partir das 15h.

Conduzido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe), o XIII Concurso para Promotor de Justiça Substituto teve início em janeiro de 2022 e contou com 1.015 inscritos.

Em julho do ano passado, o MPAC deu posse a 11 promotores de Justiça aprovados no mesmo concurso, os quais foram designados para atuar em comarcas do interior do Acre.

Agência de Notícias do MPAC