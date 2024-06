Sistema OCB e Sebrae firmam parceria para capacitação de cooperativas do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Sistema OCB do Acre por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) e o Sebrae assinaram nesta terça-feira, 11, Termo de Cooperação Técnica para capacitações e consultorias destinadas às cooperativas do estado, com foco na melhoria da qualidade dos produtos e serviços, na preparação do ambiente de negócios, inovação, tecnologia e crescimento sustentável do setor. Ao todo, 54 cooperativas filiadas ao Sistema OCB no estado estarão aptas a participar do programa que visa o fortalecimento do cooperativismo. O Acre possui atualmente mais de 20 mil cooperados, o setor gera cerca de 800 empregos diretos.

O diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos, detalhou como se dará a parceria. “Esse Termo de Cooperação Técnica visa apoiar as cooperativas e os seus cooperados em todo o Estado do Acre. O convênio prevê ações estratégicas de apoio a gestão das cooperativas, capacitações, a partir da inovação, de tecnologia e inteligência de dados. Tudo isso levando todo o portfólio de produtos, tanto do Sebrae como da OCB a todos os cooperados e cooperativas. Estamos falando de mais de 50 cooperativas afiliadas ao Sistema OCB e cerca de 20 mil cooperados. Esperamos ter resultados significativos nos próximos anos a partir dessa parceria. Entre as ações que vamos desenvolver nos próximos meses estão previstas várias metas de capacitação, de ganho e faturamento das cooperativas, e acesso a novos mercados. Então, tem uma abrangência estratégica e que vai servir como resultado para toda a sociedade. Temos todo um portfólio de parceiros estratégicos onde a gente visa atuar em conjunto, tudo em prol do ambiente de negócio. O Sistema OCB agora está se integrando a esse processo estratégico”, explicou.

O presidente do Sistema OCB Acre, Valdemiro Rocha, enfatizou que a parceria com o Sebrae vai possibilitar o fortalecimento do setor em diversas áreas. “A principal finalidade desse termo de cooperação técnica é intensificar de maneira mais efetiva as ações que o Sebrae e o Sistema OCB vem fazendo junto às cooperativas, como forma de profissionalizar cada vez mais a gestão dessas cooperativas e assim gerar um aumento de pessoas que vivem e dependem de um resultado econômico por meio das suas cooperativas. Além de atuar forte, o Sebrae tem uma expertise muito grande na área de inovação, de empreendedorismo, de gestão de negócios. Nós temos cooperativas na área médica, agricultura familiar, economia solidária, extrativismo, transporte, enfim. Esse termo vai contemplar ações em todo o estado do Acre com todos os ramos que atuam o cooperativismo”, disse.

Presente na solenidade, o senador da República, Sérgio Petecão, que faz parte da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo (Frencoop) no Congresso Nacional, destacou a importância da parceria para impulsionar o setor e contribuir para o desenvolvimento do estado. “Estou muito grato por participar desse evento tão importante, essa parceria com o Sebrae tem dado certo no Brasil todo e aqui no nosso estado não é diferente, com certeza vai ajudar muito o cooperativismo, qualificar a mão de obra. Nós avançamos muito no cooperativismo aqui, mas precisamos avançar mais, essa parceria vai dar muito certo. Aproveito a oportunidade para reiterar meu compromisso com o cooperativismo, tenho dito isso para o presidente Valdemiro Rocha, que o meu mandato é para ajudar principalmente os menos favorecidos. Nós já fazemos uma parceria com a Conab, com muitas associações e cooperativas, vamos fortalecer ainda mais esse trabalho”, disse o parlamentar.

Em sua fala, o presidente Valdemiro Rocha fez questão de agradecer também ao senador Alan Rick pela parceria e apoio que o parlamentar tem dispensado ao cooperativismo. “Quero aqui registrar nossa gratidão e reconhecimento ao senador Alan Rick, um parceiro importante do cooperativismo acreano, que não tem medido esforços para ajudar o setor sempre que precisamos. Ele fez questão de enviar uma mensagem antes deste evento para reiterar o seu compromisso de continuar ajudando nossas cooperativas. Deixo aqui o nosso agradecimento ao senador da República”, registrou o presidente da OCB.

O diretor-superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, agradeceu a escolha da instituição para realizar esse trabalho com o setor cooperativista. “Nos sentimos muito honrados em termos sido procurados pelo presidente do Sistema OCB no Acre e termos a possibilidade de ajudar na construção de um ambiente cada vez melhor para o setor cooperativista. O Sebrae tem trabalhado há 34 buscando fortalecer e desenvolver os pequenos produtores, pequenos negócios, seja a nível estadual, municipal e até mesmo nas esferas federais. Então, a gente só tem a agradecer e dizer que com certeza nós colheremos muitos frutos dessa parceria que está se iniciando formalmente hoje. Já estamos trabalhando juntos há muito tempo e estamos à disposição das cooperativas e do Sistema OCB para continuarmos”,

Cooperativas avaliam que a parceira vai ajudar a impulsionar o setor

O presidente da Coopel, Ezequiel Rodrigues, ressaltou que essa parceria vai trazer muitos benefícios para as cooperativas. “Somos uma cooperativa de laticínios aqui no Acre, nós cuidamos desde a parte logística até a comercial e industrial, então à medida que vamos crescendo, temos que evoluir o sistema de tecnologia, com certeza essa parceria com o Sebrae vai ser um pontapé para a cooperativa, estou bastante feliz e esperançoso, tenho certeza de que com essa qualificação que será feita pelo Sebrae, que está sendo implantada pelo Sistema OCB, que é o nosso maior parceiro, vamos conseguir dar um salto de qualidade na nossa cooperativa com inovação e tecnologia, e assim melhorar a nossa produção”, disse.

Compartilhando do mesmo pensamento, a presidente da Uniodonto, Ediana Magela, agradeceu o Sistema OCB pelo apoio para o fortalecimento das cooperativas. “Esse será um passo importante para as nossas cooperativas, precisamos investir em capacitação, avançar e evoluir nos quesitos de inovação, empreendedorismo, no ambiente de negócio, e ninguém melhor do que o Sebrae para nos ajudar. Parabenizo o presidente Valdemiro Rocha por sempre lutar para que nossas cooperativas cresçam e se fortaleçam”, pontuou.

Além dos citados, também estiveram presentes no ato o secretário-geral do Sistema OCB Acre e diretor do Ramo Agropecuário, Edilson Araújo; o superintendente do Sistema OCB no Acre, Émerson Gomes; o superintendente dos Correios no Acre, Francisco Ithamar; a superintendente da Conab, Alessandra Ferraz; o pesquisador da Embrapa, Judson Valentin; o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Vandré Prado, o coordenador da Unisol no Acre, Carlos Omar; o presidente da Coopermóveis, Jorge Melo; a presidente da Cooperparquet, Joelma Brasil; o presidente da Servicoop, Aloísio Inácio; a cooperada da Servicoop, Cliciane Felipe, o diretor da Emater Acre, Rynaldo Santos.

