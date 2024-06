Silvio Santos na Globo? Entenda planos da emissora para dono do SBT

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Globo tenta convencer Silvio Santos a gravar uma edição do programa que leva o seu nome, que ele apresentou na emissora carioca entre 1966 e 1976, antes de lançar o SBT, em 1981. O motivo do interesse é nobre: a TV da família Marinho comemora 60 anos em 2025. Para festejar a data, os executivos da casa estão desenvolvendo atrações especiais para irem ao ar durante todo o ano que vem.

A emissora quer reunir grandes nomes que fizeram parte dessas seis décadas de história, e ter Silvio Santos na Globo geraria repercussão, audiência e apelo comercial. Aos 93 anos e fora do cenário televisivo desde 2022, Silvio Santos ainda não deu uma resposta definitiva, e as conversas seguem acontecendo. Apesar de não participar de especiais nem dar entrevistas, o apresentador não se nega a ouvir as propostas da concorrência.

Pesam a favor da Globo o tratamento dado ao filho de Gugu Liberato (1959-2019) no Domingão com Huck no ano passado e a homenagem feita ao Domingo Legal em plena emissora rival.

Mesmo que Silvio Santos não aceite gravar um programa para a Globo, ele aparecerá em imagens e entrevistas antigas. Não existe a menor possibilidade de o apresentador não ganhar destaque em um dos especiais planejados.

Antes de fundar o SBT em 1981, Silvio Santos comandou o programa que levava na TV Paulista (1963-1966), na Globo (1966-1976), na Tupi (1976-1980) e na Record (1976-1987).

Em dezembro do ano passado, Marcos Mion mostrou no Caldeirão imagens do comunicador cantando a famosa música Um Novo Tempo, trilha da vinheta de fim de ano na emissora. Ele apareceu ao lado de Chacrinha (1917-1988), Tarcísio Meira (1935-2021), Chico Anysio (1931-2012), Gloria Menezes e Francisco Cuoco em 1971, primeiro ano em que a chamada foi exibida.

Desde que deixou a Globo, o apresentador nunca mais esteve em um programa da casa, mas não deixou de aparecer por lá quando se tornou notícia. Isso aconteceu, por exemplo, quando Patricia Abravanel foi sequestrada, em 2001, quando ele foi homenageado pela escola de samba Tradição, no mesmo ano, e quando foi candidato à presidência, em 1989.

Silvio Santos também foi citado em programas como o extinto Vídeo Show (1983-2019) e já teve até sua foto mostrada no BBB 22, quando seu neto Tiago Abravanel ganhou uma Prova do Líder.