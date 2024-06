Preta Gil explica internação repentina e revela ter desobedecido orientações médicas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No início da noite de, segunda-feira (10), Preta Gil voltou as redes sociais após ser internada repentinamente com uma crise renal. No entanto, em um vídeo, a cantora explicou o real motivo da internação e deixou claro que buscou ajuda médica após desobedecer diversos especialistas e priorizar seu trabalho. Vale lembrar que Preta enfrentou no último ano uma luta contra o câncer de intestino.

“Eu fui diagnosticada com uma pielonefrite, que é uma infecção no rim – no meu caso, no rim direito – na semana passada, na terça-feira. Eu tive uma dor muito forte do lado direito e, naquele momento associei a a uma dor muscular. Não entendi que podia ser um problema no rim, e falei com alguns médicos. Eles me receitaram uns remédios analgésicos, eu tomei e segui minha vida. Os médicos me pediram: ‘você precisa ir ao hospital, você precisa ir ao hospital, tem que fazer exame’, e eu priorizei minha agenda de trabalho, porque tinha muito trabalho naquela semana’”, revelou.

Anúncios

Amores, como prometido vim conversar com vocês sobre esses últimos dias. Já estou em casa de repouso para em breve voltar com a minha rotina! Obrigada por todas as mensagens de carinho. Se cuidem! ❤️ pic.twitter.com/JpVBzD5EC5

— Preta Gil (@PretaGil) June 10, 2024



Preta Gil faz aparição em casa após internação e acalma fãs sobre estado de saúde

Preta Gil recebeu alta e usou as redes sociais para falar que já está vez em casa após um quadro de infecção urinária gerada por um cálculo renal. A cantora precisou cancelar sua participação no São João da Thay, no Maranhão, e no Festival Salve o Sul, e ficou internada em hospital no Rio de Janeiro.

“Oi, gente, estou em casa, recebi alta, estou muito feliz de estar em casa, obviamente em casa tudo é melhor. Eu vou me instalar, vou, enfim, chegar direito e vou fazer um vídeo explicando tudo direitinho pra vocês, o que eu fiz no hospital e o que eu vou fazer nos próximos dias pra me cuidar”, disse a artista.

Ainda de repouso por causa da infecção, Preta aproveitou os stories do seu perfil do Instagram para avisar que Gominho vai apresentar o TVZ, no Multishow, desta segunda-feira (10), no lugar dela. “E hoje ele vai apresentar o TVZ no meu lugar”, anunciou a cantora. Veja o registro:

Preta Gil recebe alta e compartilha primeiras imagens em casa, após ser internada às pressas pic.twitter.com/Q4oxsRjXqx

— Mariana Silva Coelho (@mmarianasc_) June 10, 2024