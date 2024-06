Polícia Civil cumpre quatro mandatos de prisão por estupro de vulneráveis

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em três ações distintas realizadas pela Polícia Civil de Roraima (PCRR), por meio da equipe da Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter), foram cumpridos quatro mandados de prisão por sentença condenatória por estupro de vulneráveis. Três pessoas foram presas em Roraima e uma em Santa Catarina, entre sexta-feira, 7 de junho, e sábado, 8 de junho.

As operações resultaram na captura de indivíduos condenados por crimes graves contra menores. A primeira prisão ocorreu no Bairro dos Estados, em Roraima. O desempregado C. A. S. C., de 49 anos, foi sentenciado a 17 anos e 22 dias de prisão em regime inicialmente fechado por estuprar sua própria filha. O crime ocorreu em 2017, quando a vítima tinha 12 anos e morava com o pai. A mãe da menina, que estava no Amazonas na época, descobriu os abusos quando a filha foi morar com ela.

Anúncios