“Não se deixem levar por negacionistas”, diz Longo sobre baixa vacinação da pólio

O deputado Pedro Longo (PDT) usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 11, para fazer um alerta de utilidade pública acerca da campanha de vacinação de poliomielite, cujo o Dia D iniciou no último final de semana.

De acordo com o deputado, cerca de 59 mil crianças ainda não foram vacinadas e apenas 5% do público alvo foi imunizado.

“Estamos no meio de uma campanha de vacinação da poliomielite. E os dados da saúde são preocupantes. Nós temos ainda 59 mil crianças aptas a receber as gotinhas e que ainda não foram levadas as nossas unidades básicas de saúde. Embora nesse momento o vírus não esteja circulando no país, ele não foi extinto. Quero alertar aos pais. Eu sou sequelado da Polio, passei boa parte da minha infância nos hospitais. Eu sei o que essa doença pode atingir”, argumentou o parlamentar.

“Eu aproveito e essa tribuna é muito poderosa. Para que os pais e as mães não se deixem levar por ideias negacionistas. A exemplo que aconteceu com a vacina da gripe, tenha que se destruir as doses. Eu tenho certeza que nenhum pai e nenhuma mãe queira seu filho sofrendo com esse risco”, frisou.