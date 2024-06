Morre ex-âncora da Globo que virou artista após ficar tetraplégica em acidente

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A jornalista e artista plástica Simony Garcia morreu no domingo (9) aos 52 anos. Ela estava internada há seis meses em tratamento contra uma infecção generalizada e acabou sofrendo uma parada cardíaca. Ela foi a primeira apresentadora do 2ª Edição Notícias, atual Boa Noite ES –telejornal da TV Gazeta Norte, afiliada da TV Globo em Linhares, a pouco mais de 100 km de Vitória.

A âncora já estava com a saúde debilitada e foi internada diversas vezes nos últimos anos. Ela deixa quatro filhos. A informação foi confirmada pela família dela nas redes sociais.

“É com muito pesar que informamos o falecimento de Simony Garcia, filha amada, irmã querida e mãe admirada na noite deste domingo (9)”, diz o comunicado.

Simony trocou o Jornalismo pela arte ao sofrer um acidente de carro no início dos anos 2000. Tetraplégica, ela começou a pintar e desenhar com a boca, o que levou até a contar sua história em uma edição do Globo Repórter em 2008.

Ela chegou a dar detalhes do incidente, em que acabou perdendo o controle do carro ao comprar frutas à beira da estrada. Ela estava com três filhos no veículo. “Em uma curva, elas caíram em cima de mim. Aí eu levei a mão direita para empurrar [as frutas] com a mão esquerda puxei o volante. Capotei duas vezes. Foi coisa de cinema”, declarou.

Simony chegou a ganhar prêmios e até foi reconhecida internacionalmente pela sua trajetória dentro das artes. Com a mobilidade reduzida após o acidente, ela passou a utilizar a boca para produzir suas telas.

O Bom dia ES é o equivalente às edições regionais apresentadas para quem não está nas principais regiões metropolitanas do país. O estado também é coberto pela TV Gazeta Noroeste, em Colatina; TV Gazeta Sul, em Cachoeiro do Itapemirim.