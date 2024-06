Jornada de Integração começa nesta quarta-feira (12) no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manus (Suframa) dá inicio nesta quarta-feira (12) às atividades da Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento do Acre 2024.

O evento começa às 9h no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), com o objetivo promover a disseminação e o acesso aos incentivos da Zona Franca de Manaus, entre eles, a Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

Com uma programação abrangente e gratuita, a Jornada é direcionada a empresários, comerciantes, representantes governamentais, estudantes e profissionais liberais, entre outros. As inscrições já foram encerradas e cerca de 394 pessoas já haviam confirmado participação no encontro, até o início da tarde desta terça-feira (11). A abertura do evento contará com a presença, pela Suframa, dos superintendentes-adjuntos Executivo, Luiz Frederico Aguiar; e de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, Waldenir Vieira; do coordenador-regional da Área de Livre Comércio de Rio Branco, Jéfferson Barroso; além do presidente da Fieac, José Adriano Ribeiro; do secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), Assurbanípal Mesquita; do superintendente do Banco da Amazônia (Basa) no Acre, Edson Souza; entre outras autoridades.

Durante a abertura, ocorrerá a certificação de 20 alunos do curso Trilha Jovem Empreendedor 4.0, que tem a execução do Instituto Federal do Acre (Ifac) e é coordenado pelo programa prioritário de Fomento ao Empreendedorismo Inovador. O projeto teve o aporte de R$ 500 mil, com turmas no campus Rio Branco e em Cruzeiro do Sul. A execução foi iniciada em 2023.

No dia 12, as discussões são voltadas ao funcionamento e oportunidades da política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) da Suframa, com palestra da servidora da Coordenação-Geral de Gestão Tecnológica, Taynara Tenório. Também haverá a participação dos três coordenadores de programas prioritários de PD&I: de Bioeconomia (Idesam), de Fomento ao Empreendedorismo Inovador (Softex) e de Indústria 4.0 e Modernização Industrial (CITS Amazonas), que apresentarão a atuação deles em toda a Amazônia Ocidental e Amapá, bem como o andamento dos projetos que vem sendo desenvolvidos no Acre.

Ainda no primeiro dia, serão apresentadas pelo servidor da Coordenação-Geral de Desenvolvimento Regional da Suframa, Doriel dos Santos, as ações estruturantes para o desenvolvimento regional, com a repercussão do tema pelo superintendente do Basa, Edson Souza e pelo coordenador-geral de Avaliação de Planos, Programas e de Instrumentos de Desenvolvimento, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Sérgio Silva, além da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), que terá palestra do secretário Assurbanípal Mesquita.

A agenda segue na quinta-feira (13) com informações sobre os incentivos fiscais da Suframa na região, com foco nos regimes da Amazônia Ocidental e das Áreas de Livre Comércio (ALCs), pelo técnico da Coordenação-Geral de Assuntos Estratégicos, Jessé Rodrigues, orientações sobre cadastro, compra nacional e importação incentivada na Suframa, pela chefe de Serviços Operacionais da Autarquia, Maria José Melo, e como apresentar projetos na Suframa com base em matéria-prima regional na Amazônia Ocidental, pela técnica da Coordenação-Geral de Análise de Projetos Industriais, Camila Carneiro.

Haverá, ainda, nova participação da Sudam, com o coordenador-geral de Incentivos e Benefícios Fiscais da Sudam, Jorge Valente, para apresentar os incentivos fiscais administrados pelo órgão para o desenvolvimento regional, e do superintendente do Basa, com palestra sobre soluções de crédito para a Amazônia.

Concomitante as palestras, haverá uma programação de Picth Day voltado a startups com projetos nas áreas dos programas prioritários de PD&I, na sala da Diretoria da Fieac. Para esta programação, é necessário inscrição específica pelos respectivos links: Indústria 4.0 e Modernização Industrial (https://bit.ly/3WY8hIZ), Fomento ao Empreendedorismo Inovador (https://airtable.com/appxqQrlUB4cbi4KG/shrPYOsFx3nrGtvUI) e Bioeconomia (https://forms.gle/aSvLKDa7SDTLk4k49).