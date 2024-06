Grupo Star Honda inaugura nova loja ampla e moderna em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Grupo Star Honda inaugurou uma loja ampla e moderna em Cruzeiro do Sul na noite dessa segunda-feira, 10, com a presença de várias autoridades. A empresa está há 17 anos no município, gerando 100 empregos diretos.

O proprietário, Osvaldo Dias, que está no Acre há 27 anos, diz que a nova loja é a demonstração do compromisso com o Estado. “Hoje, aqui em Cruzeiro do Sul, não é só a inauguração de uma loja, mas a coroação de 27 anos de história no Acre, com investimentos próprios, gerando emprego e renda e contribuindo com a sociedade. No Acre, geramos 300 empregos. Com 71 anos, sigo sonhando em crescer e contratar”, pontuou.

Anúncios

“A Honda cresce e se desenvolve junto com Cruzeiro do Sul e nos orgulha muito. Essa loja com arquitetura moderna é um presente para o município”, citou o prefeito Zequinha Lima.

O vice-presidente comercial da Honda Brasil, Keiji Inoue, prestigiou o evento e destacou a expansão do grupo. “Este é um momento especial para a Honda, que consegue fazer clientes felizes com seus produtos em todos os lugares do país”, enfatizou.

A vice-governadora Mailza Assis, o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), Marcelo Moura, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom e várias outras autoridades estiveram na inauguração da nova loja do Grupo Star Honda.