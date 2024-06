Governo apresenta contraproposta a servidores da educação em greve

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Governo Federal apresentou nesta terça-feira (11), após uma reunião com sindicatos de servidores técnicos e administrativos da educação (TAE), contraproposta que tenta pôr fim à greve que acontece desde o dia 15 de abril em cerca de 60 universidades federais e em mais de 39 institutos federais de ensino básico em todo país.

De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), a nova proposta prevê reajuste médio de 29,6% em quatro anos, já contando o reajuste geral de 9% dado a todos os servidores federais no ano passado, além de progressão de 4% a partir de 2026. O reajuste final ficou entre 25% a 44% dependendo da classe e do nível na carreira, segundo a pasta. A proposta anterior previa reajuste médio de 28%, sem aumento no percentual da progressão de carreira (nível salarial).

“Além disso, vale lembrar que, a exemplo de todos os servidores públicos federais, os TAEs receberam reajuste de 118% no auxílio-alimentação, que chegou a R$ 1.000, e de 51% no auxílio-saúde e auxílio-creche”, acrescentou o MGI, em nota.

No Acre, a categoria representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Terceiro Grau do Acre (SINTEST-AC) participa do movimento grevista na Universidade Federal do Acre – UFAC e tem demandas internas e externas.

O movimento exige do Governo Federal a recomposição salarial, reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), recomposição do orçamento das universidades, que há bastante tempo vem sofrendo cortes e restrições, e revogação de atos administrativos criados no governo Bolsonaro.

À reitoria, a lista de exigência é ainda mais longa: A implantação de uma política efetiva de combate ao assédio moral e sexual no âmbito da UFAC; a implantação do Programa de Gestão de Desempenho; a formulação de uma norma que estabeleça critérios objetivos para a relotação de servidores técnicos-administrativos; a formulação de norma interna que estabeleça critérios objetivos para solicitação de redução de carga horária para pessoas com deficiências; formulação de norma interna que estabeleça critérios objetivos de dimensionamento/redimensionamento de servidores; a recomposição de servidores TAE lotados no Colégio de Aplicação; o aprimoramento da gestão de trabalho da CAPSI por meio da contratação de novos servidores; a criação de políticas permanentes de assistência e acolhimento psicológico aos servidores da UFAC para promoção da saúde mental.

A reportagem tentou contato com Alexsandro Braz, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Terceiro Grau do Acre (SINTEST-AC), para comentar sobre a proposta feita pelo Governo nesta terça-feira (11), mas não obtivemos retorno até o fechamento desta matéria.