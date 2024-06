Globo se interessa por Mani Reggo e causa fúria de Davi Brito; diz colunista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As “picuinhas” envolvendo a empresária Mani Reggo e o seu ex-namorado, o ex-motorista de aplicativo Davi Brito, vencedor do BBB24, estão longe de acabar. Depois dos dois se evitarem durante o São João da Thay, a novela protagonizada pelos ex-pombinhos promete envolver até mesmo a Globo. Isso porque a emissora cresceu os olhos para a comerciante.

A coluna Erlan Bastos EM OFF descobriu, com exclusividade, que a Globo demonstrou interesse em ter Mani Reggo em seu quadro de funcionários. Uma pessoa ligada à produção do BBB contou a novidade para Davi Brito, que ficou furioso com a informação. O campeão do BBB24, inclusive, ameaçou não participar mais de programas da casa por conta disso.

A intenção da Globo é colocar Mani com um quadro no programa “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”, exibido nas manhãs de domingo. Resta saber se a ideia sairá do papel. A empresária chamou atenção da emissora por conta dos vídeos que posta no Instagram justamente falando sobre empreendedorismo e dando dicas aos internautas.

Embora não tenha participado do BBB24, Mani Reggo tem colhido bons frutos após a exibição do reality show. Atualmente, ela tem mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. Durante a atração, Davi chegou a afirmar que queria se casar com Mani e que a empresária tinha o ajudado muito, porém, ao sair da atração, ele anunciou a separação depois de poucos dias.

Vale lembrar que Giovana Pitel e Fernanda Bande ganharam um programa no Multishow. O “Na Cama com Pitanda” estreou nesta segunda-feira (10). Beatriz, Isabelle e Matteus “Alegrete” faturam alto com publicidades, enquanto Davi, o vencedor do BBB24, compra seguidores Árabes no Instagram e vem perdendo o apoio do público por conta das polêmicas.