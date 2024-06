Feira de tecnologia em Rio Branco terá palestrantes do Google e Oxford

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Prefeitura de Rio Branco anunciou nesta terça-feira (11) a realização da Tech Jovem, uma feira de tecnologia que acontecerá nos dias 13 e 14 de junho no Ginásio do SESC, das 8h às 20h. Entre os itens da programação estão apresentação de robótica, metaverso, e painéis com representantes do Google, universidade de Oxford (Inglaterra) e SEBRAE.

O assessor técnico da prefeitura de Rio Branco, Sérgio Costa, disse que o evento é inovador e pode acelerar a interação com as tecnologias de ponta. “O objetivo do evento é estimular crianças, adolescentes e jovens do Acre a estudar e a empreender na área de inovação e tecnologia. Esse é o objetivo primordial do evento. Para isso haverá exposições e palestras interativas, onde os participantes do evento terão oportunidade de conhecer estantes e serem apresentados a diversas tecnologias e interagir com elas”, disse.

O prefeito Tião Bocalom, durante coletiva de imprensa, disse que a feira de tecnologia deve gerar retorno de aplicação em tecnologias para a cidade. “Fico feliz que vamos entrar num grupo que pensa num futuro. Que as pessoas que participem procurem desenvolver nossa cidade com o uso dessas novas tecnologias, que é uma coisa que não podemos ter medo, temos que usar e fazer dar certo”, concluiu.

O secretário Ezequiel Bino, de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), pasta responsável pela condução do evento, disse que a Tech Jovem é uma coroação do que já está sendo executado pela gestão municipal em termo de inovação e tecnologia. “É um local de fácil acesso, com todo o conforto necessário. É um evento que coroa os investimentos em tecnologia na Prefeitura de Rio Branco”, afirmou.

As inscrições para o evento acontecem por meio do site riobranco.ac.gov.br. De acordo com a organização do evento, até a manhã desta terça-feira (11), 810 pessoas já tinham realizado inscrição. O custo da realização do evento para os cofres públicos da prefeitura municipal é de R$ 150 mil.

Veja a programação completa: