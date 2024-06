Ex-BBB Matteus se pronuncia sobre acusação grave; saiba os detalhes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na segunda-feira, 11, Matteus Amaral usou as redes sociais para reagir aos rumores de que teria vergonha de ser gaúcho. Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, o vice-campeão do BBB 24 (Globo), que nasceu em Allegrete, no Rio Grande do Sul, afirmou que sente orgulho de suas raízes.

“O pessoal está dizendo que eu esqueci que eu sou gaúcho, que a fama dura pouco, barbaridades. Sabem de nada, vocês não sabem o que eu passei na vida. Confesso que tudo isso que eu estou vivendo é fácil, mas quem disse que eu esqueci que sou gaúcho sabe de nada”, iniciou ele.

Anúncios

“Eu carrego na minha fala, na minha voz, por onde eu falo. Se eu tivesse vergonha do que eu sou e represento, eu não falaria como eu falo, não expressaria o amor que eu tenho pelo meu estado. Quem fala isso está falando bobagem. Tenho amor e vou carregar sempre esse amor por ser gaúcho”, completou.

Veja:

Matteus faz desabafo após críticas de que ele esqueceu que é gaúcho:

“Se eu tivesse vergonha do que eu sou, do que eu represento, eu não falaria como eu falo, não expressaria o amor que tenho pelo meu estado e quem fala aí, está falando bobagem.”

pic.twitter.com/XhQ1R9t55V

— Central Reality (@centralreality) June 10, 2024