Ex-âncora da Record desiste da carreira após processar a emissora por assédio moral

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Daiane Bombarda, que atuou como âncora da Record News e comando os telejornais “Link Pop”, “Jornal da Record 24h”, “Hora News” e “Mundo Meio Dia”, processa a emissora por assédio moral. A jornalista, que desistiu da carreira após a situação, pede R$ 1,1 milhão de indenização.

Ela alega que após ter a primeira gestação em 2019, foi cobrada por ter ganhado peso. “Você tem que estar: bonita, apresentável e não errar”, teria dito um gerente geral da Record News. As informações são do F5.

Anúncios

“Teve vez de eu ter que trocar a minha roupa porque falaram que a que eu usava me deixava ainda mais gorda. Por vezes, tinha que mandar foto vestindo a roupa antes de entrar no estúdio para o celular do chefe para ele dar a aprovação”, disse Daiane à publicação.

O caso tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Daiane perdeu a primeira e segunda instância e agora recorre das decisões em tribunais superiores. Um documento protocolado pelo advogado da jornalista “pede que o Ministério Público do Trabalho investigue o relato de uma testemunha que diz ter ouvido de um chefe na Record News que foi induzida a mentir em juízo no processo movido pela apresentadora. A denúncia está em providências iniciais pelo MPT”, informa o F5.

Desistiu da carreira após suposto assédio moral da emissora

O suposto comportamento da emissora desencadeou Burnout em Daiane, diz ela. “Quando me dei conta, estava tomando medicações, com diagnóstico de Burnout. Meus colegas me acudiram, mas a vontade era de correr, literalmente, de lá. Isso tudo com uma filha bebê”, contou.

Devido às supostas atitudes da Record News, a jornalista desistiu de seguir carreira na TV e trabalha atualmente como assessora de imprensa. “Dispensei oportunidades incríveis na TV por trauma”, declarou.