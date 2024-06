Emenda de Roberto Duarte garante construção de UPA na Apolônio Sales

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A comunidade da parte alta de Rio Branco, localizada na região do Apolônio Sales, será beneficiada com a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Roberto Duarte (Republicanos). A Diretoria do Fundo Nacional de Saúde (FNS) do Ministério da Saúde empenhou o valor de R$ 6,7 milhões para a realização da obra.

A construção da UPA é uma importante conquista para a população da região, que há tempos reivindica melhorias no atendimento à saúde. A nova unidade será fundamental para desafogar a demanda dos hospitais e oferecer um serviço mais ágil e eficiente para casos de urgência e emergência. A UPA será equipada com tecnologia moderna e contará com profissionais capacitados para atender a diversas situações.

O parlamentar destacou a relevância do projeto para a região: “Esta emenda é fruto do compromisso que assumimos com a população de Rio Branco. A nova UPA vai proporcionar um atendimento mais rápido e humanizado, reduzindo a sobrecarga das unidades de saúde já existentes e oferecendo mais qualidade de vida para todos.”, destacou.