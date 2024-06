Deputados aprovam PL para viabilizar concurso na Educação para mais de 3 mil vagas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Por 18 votos a 0, os deputados da Assembleia Legislativa do Acre aprovaram nesta terça-feira, 11, o projeto de lei complementar do Poder Executivo que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Ensino Público Estadual, para dispor sobre o quadro de pessoal docente e apoio administrativo do ensino público estadual.

De acordo com os deputados e o Palácio Rio Branco, a medida visa redistribuir cargos efetivos sem aumento de despesas para viabilizar concurso com mais de 3 mil vagas que deve ser lançado ainda neste ano.

Anúncios

De acordo com a mensagem governamental, a presente proposta visa à adequação dos cargos e respectivos quantitativos à real necessidade, de acordo com novas informações apresentadas pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes.

“Nesse sentido, a partir da demanda indicada pela Secretaria, foram ampliados os cargos mais prementes, à medida que se optou pela supressão de outros cargos, de modo que a alteração proposta não implicará aumento da despesa com pessoal do Poder Executivo”, frisa trecho do texto assinado pela vice-governador Mailza Assis.