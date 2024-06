Curto-circuito causa incêndio em lanchonete no centro de Xapuri

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma pequena lanchonete localizada nas proximidades da igreja de São Sebastião, no centro de Xapuri, foi quase que totalmente destruída por um incêndio, na manhã desta terça-feira, 11.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, Danrlei Anacleto da Silva, o fogo iniciou-se iniciou a partir de um curto-circuito, se espalhando rapidamente.

Ninguém se feriu, mas as perdas materiais foram praticamente totais, uma vez que muito pouco pôde ser salvo das chamas, com a ajuda de pessoas que estavam próximas ao local.

De acordo com o comando do Corpo de Bombeiros na cidade, o fogo já estava atingindo mais dois comércios adjacentes quando uma equipe chegou ao local e conteve as chamas.

“Utilizando técnicas de combate por resfriamento, a guarnição eliminou o foco de calor e dissipar a fumaça, que já estava atingindo mais dois comércios adjacentes, conseguindo proteger o patrimônio ali presente”, informou o Capitão Farias, comandante do 8º Batalhão.

Ainda de acordo com Farias, ao todo, seis estabelecimentos foram salvos da propagação das chamas, com o apoio da Energisa, na interrupção da energia elétrica, e da Polícia Militar, realizando o isolamento da via e segurança das equipes.

VEJA O VÍDEO: