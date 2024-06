Corinthians cede empate a Atlético-GO em jogo com Yuri inspirado e expulsão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mesmo com Carlos Miguel e Yuri Alberto inspirados, o Corinthians não conseguiu deixar a turbulência política longe de Goiânia, cedeu o empate ao Atlético-GO fora de casa por 2 a 2 nos acréscimos e se complicou na tabela do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto marcou duas vezes, mas Cacá, contra, e Shaylon, igualaram o marcador.

Com o resultado, o time de António Oliveira chegou aos 5 pontos e até deixou, provisoriamente, a zona de rebaixamento — o alvinegro precisa, no entanto, de uma combinação de resultados para fechar a rodada longe da degola. Os goianos também registram 5 pontos e ficam atrás dos paulistas pelo saldo de gols.

O Corinthians volta a jogar no domingo (16) no clássico contra o São Paulo, na Neo Química Arena. Um dia antes, o Atlético-GO visita o Fluminense, também pelo Brasileirão.

Como foi o jogo

O 1° tempo contou com milagre, gol e expulsão. Mesmo com o campo pesado e repleto de areia, o duelo começou agitado: Carlos Miguel, que está cada vez mais perto do futebol europeu, precisou operar uma linda defesa em cabeçada de Shaylon ainda aos 3 minutos, e Yuri Alberto marcou pouco tempo depois em bela jogada individual. Já na parte final da etapa, Gustavo Henrique acabou expulso por Paulo César Zanovelli — o fato gerou uma certa pressão do Atlético-GO, mas faltou capricho na hora da finalização.

No 2° tempo, Yuri Alberto aumentou a vantagem antes de o Atlético-GO pressionar e empatar. Os donos da casa esbarraram em Carlos Miguel, mas diminuíram com gol contra de Cacá e, nos acréscimos, empataram em pênalti cobrado por Shaylon.

Gols e destaques

Carlos Miguel faz defesa milagrosa. O duelo começou agitado e, por pouco, a rede não balançou aos três minutos: Baralhas recebeu na ponta esquerda e cruzou na medida Shaylon, que apareceu nas costas da defesa, cabeceou e viu Carlos Miguel operar um verdadeiro milagre no contrapé. Wesley, no contra-ataque, aproveitou erro da zaga atleticana e respondeu em chute que passou perto da meta de Ronaldo.

Yuri Alberto recebe, corta zagueiro e marca. Depois de nova intervenção de seu goleiro, o Corinthians abriu o placar aos 14 minutos em uma linda jogada individual de Yuri Alberto. O camisa 9 se movimentou rápido em lançamento de Cacá, cortou Alix Vinícius e bateu forte de perna esquerda, acertando o canto do gol dos donos da casa: 1 a 0.

Gustavo Henrique toma dois cartões em dez minutos. O zagueiro corintiano foi expulso pouco antes do intervalo: primeiro, ainda aos 24 minutos, ele recebeu amarelo do árbitro Paulo César Zanovelli por carrinho em Emiliano Rodríguez, e dez minutos depois acabou tomando o vermelho por segurar o atacante rival em meio a um lateral para o Atlético-GO. Com a desvantagem numérica, Raniele recuou para a zaga paulista.

Luiz Fernando e Yuri Alberto no quase. Os dois times ainda tiveram tempo de assustar já na casa dos 45 minutos: os mandantes chegaram com Luiz Fernando, que recebeu pelo meio e errou o alvo de Carlos Miguel, e os visitantes responderam com Yuri Alberto, que também não calibrou a mira em chute já dentro da área.

Atlético-GO pressiona, e António mexe. O time de Jair Ventura voltou para o 2° tempo encurralando o adversário, com o atacante Max no lugar do meia Baralhas e uma série de investidas pelas laterais. Diante da blitz, António Oliveira não demorou para fazer suas primeiras trocas e repôs seu sistema defensivo: o zagueiro Caetano e o volante Moscardo substituíram Coronado e Breno Bidon, respectivamente.

Yuri Alberto, inspirado, aumenta. O Corinthians encaminhou a vitória aos 16 minutos, quando Wesley encontrou belo lançamento para Garro em profundidade. O argentino se esticou e, de primeira, conseguiu dar a assistência para Yuri Alberto, que chegou fuzilando o gol de Ronaldo e fazendo a festa dos visitantes: 2 a 0.

Carlos Miguel salva, mas Cacá “buga”. O gol fez os donos da casa saírem desesperadamente ao ataque, e o empate só não saiu imediatamente porque Carlos Miguel fechou o gol duas vezes. O problema para o goleiro corintiano é que Cacá, ao tentar afastar um cruzamento da esquerda, surpreendeu e balançou as próprias redes: 2 a 1.

Lei do ex? Não para Love. Ex-atacante do Corinthians, o aniversariante Vagner Love entrou para empatar e desperdiçou uma oportunidade incrível aos 32 minutos em meio à pressão atleticana: o jogador de 40 anos recebeu cruzamento da direita nas costas de Cacá e, praticamente sem goleiro dentro da pequena área, mandou a bola para cima e levou Jair Ventura à loucura.

Hugo faz pênalti, e Atlético-GO empata. O lateral corintiano se atrapalhou e cometeu um pênalti já na casa dos 45 minutos: Hugo até evitou um escanteio, mas adiantou demais a bola e, no limite da grande área, atingiu Max, que vinha em velocidade. O árbitro marcou o pênalti, e Shaylon cobrou com segurança no meio do gol para decretar o 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2×2 CORINTHIANS

Data e horário: 11 de junho de 2024, às 19h (de Brasília)

Competição: 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Celso Luiz da Silva

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Baralhas, Romão (ATG); Garro, Gustavo Henrique, António Oliveira, Carlos Miguel (COR)

Cartões vermelhos: Gustavo Henrique (COR)

Gols: Yuri Alberto (COR), aos 14 min do 1° tempo e aos 16 min do 2° tempo; Cacá (gol contra) (ATG), aos 20 min do 2° tempo; Shaylon (ATG), aos 45 min do 2° tempo

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Alix Vinícius (Alejo Cruz) e Romão; Lucas Kal, Baralhas (Max) e Shaylon; Rhaldney (Danielzinho), Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (Vagner Love). Técnico: Jair Ventura

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Moscardo) e Garro; Coronado (Caetano), Wesley (Giovane) e Yuri Alberto (Fausto Vera). Técnico: António Oliveira