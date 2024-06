Botafogo empilha chances, vence o Flu e dorme na liderança do Brasileiro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A verdade é que 1 a 0 foi pouco. Com um amplo domínio e empilhando chances perdidas, o Botafogo venceu o Fluminense, no Nilton Santos, nesta terça-feira (11), com gol do zagueiro angolano Bastos, e irá dormir na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos.

Flu pode entrar no Z4 – Com mais uma derrota e estacionado nos seis pontos, o Fluminense pode terminar a rodada na zona de rebaixamento da competição.

Palco montado – Um imenso palco estava montado atrás de um dos gols do Nilton Santos. Ele servirá para os shows da banda de reggae Natiruts, que se apresenta no sábado (15) e no domingo (16) no estádio.

Próximos jogos – O Botafogo encara o Grêmio, no domingo (16), em Cariacica (ES), e o Fluminense recebe o Atlético-GO, no sábado (15), no Maracanã. Ambos os jogos são pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Botafogo empilhou chances no primeiro tempo. Teve um gol incrível perdido por Júnior Santos, cara a cara com Fábio, onde a bola beijou a trave, e outros lances em que o Alvinegro parou no arqueiro. Num clima meio “quem não faz leva”, o Fluminense quase marcou em sua única chance na etapa inicial, em cabeçada na trave de Marquinhos. A verdade, porém, é que o time do técnico Artur Jorge mandou em campo — diante de uma defesa totalmente perdida do Tricolor — e poderia ter saído de campo com um placar elástico.

No segundo tempo o domínio alvinegro prosseguiu. Além de não conseguir se encontrar taticamente na defesa, o Fluminense era completamente inofensivo. O Botafogo continuou martelando e faz valer o ditado “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. Bastos, completamente sozinho, cabeceou para o fundo do gol após cruzamento de escanteio e abriu a porteira. No entanto, assim como na etapa inicial, o Alvinegro voltou a desperdiçar oportunidades e perdeu a chance de golear seu rival.

Gols e lances

Fábio salva o Fluminense! – O goleiro Fábio fez duas defesaças no primeiro tempo: uma aos 18, quando Ganso errou passe na frente da área, Marlon Freitas recuperou e tocou para Tiquinho Soares, que chutou cruzado e Fábio defendeu rasteiro. A outra foi aos 37, quando Junior Santos escorou para Luiz Henrique na entrada da área e o atacante bateu de primeira no canto, parando novamente no goleiro tricolor.

Botafogo acerta a trave! – Júnior Santos perdeu uma chance incrível, quando arrancou sozinho em direção ao gol desde o meio de campo, ficou cara a cara com Fábio e chutou rasteiro, com a bola batendo mansamente na trave esquerda.

Fluminense acerta a trave! – O Fluminense também teve sua bola na trave no único lance de perigo, aos 27, quando Marcelo cruzou e Marquinhos cabeceou na trave.

Botafogo abre o placar – Após empilhar chances, o Botafogo abriu o placar aos 21 minutos do segundo tempo, quando Damián Suárez bateu escanteio da direita e Bastos, livre, testou para o fundo do gol.

BOTAFOGO 1 X 0 FLUMINENSE

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro (8ª rodada)

Data e hora: 11 de junho de 2024, às 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Tiquinho Soares, Tchê Tchê, Damián Suárez (BOT); Martinelli, Ganso, Marcelo (FLU)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Bastos, aos 21 minutos do segundo tempo (BOT)

Botafogo: Jhon; Damián Suárez, Bastos, Lucas Halter e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Tchê Tchê (Patrick de Paula); Tiquinho Soares (Óscar Romero), Luiz Henrique (Yarlen) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Douglas Costa), Marlon, Manoel (Alexsander) e Marcelo; Martinelli, Lima (Kauã Elias) e Paulo Henrique Ganso (Renato Augusto); Marquinhos, John Kennedy e Germán Cano (Isaac). Técnico: Fernando Diniz.

