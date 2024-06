Atlético-MG bate o Bragantino em jogo com virada relâmpago e dorme no G6

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Atlético-MG até saiu atrás, mas conseguiu uma virada relâmpago ainda no primeiro tempo e venceu o Bragantino na noite desta terça-feira (11), fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas Evangelista colocou o Bragantino na frente com um golaço. Zaracho e Paulinho, aos 41 e 43 da etapa inicial, viraram o jogo para o Galo no Nabi Abi Chedid.

O jogo ainda teve duas expulsões. Eduardo Sasha, do Bragantino, entrou no segundo tempo e recebeu o vermelho direto após reclamar com o árbitro Rafael Rodrigo Klein. Battaglia, do Atlético-MG, recebeu dois cartões amarelos e também foi mais cedo para o vestiário.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos 13 pontos e dorme na 6ª colocação — o time ainda pode ser ultrapassado por Palmeiras, Internacional, Cruzeiro e Fortaleza, que ainda jogam na rodada. O Bragantino segue com 12 e caiu para a 7ª posição, podendo perder lugares justamente para os mesmos times.

O Bragantino volta a campo no próximo sábado (15), quando recebe o Juventude, às 18h30 (de Brasília). Na segunda-feira (17), o Atlético-MG encara o Palmeiras, em casa, às 21h30. Os dois jogos são válidos pela nona rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O 1° tempo contou com um golaço do Bragantino e virada relâmpago do Atlético-MG. O jogo começou equilibrado em Bragança Paulista, com as duas equipes subindo as linhas de marcação e dificultando a saída de jogo do adversário. O Bragantino saiu na frente em jogada ensaiada de escanteio que terminou com um lindo gol de Lucas Evangelista. O Galo respondeu só no final da etapa e da melhor maneira: empatou com Zaracho aproveitando vacilos da defesa rival e virou com Paulinho em lance de contra-ataque rápido.

A etapa final teve lesão, milagre de Éverson, gol anulado e expulsões. Zaracho se lesionou logo no primeiro lance do segundo tempo após ser atingido por Thiago Borbas e foi substituído. O Bragantino teve, pelo menos, duas chances claras de empatar a partida, mas parou em duas boas defesas de Éverson — uma delas um milagre. Do outro lado, o Atlético-MG chegou a ampliar o placar com Cadu, porém o lance foi anulado devido a um toque de mão. Buscando o empate, o Massa Bruta perdeu Eduardo Sasha, que xingou o árbitro Rafael Rodrigo Klein e foi expulso. Nos acréscimos, Battaglia, do Galo, cometeu falta, recebeu o segundo amarelo e, posteriormente, o vermelho.

Lances importantes e gols

Helinho manda por cima. A primeira chance clara do jogo foi do Bragantino. Após falta cometida na entrada da área, Helinho bateu colocado, buscando o ângulo direito de Everson, mas mandou por cima do gol.

Lucas Evangelista marca um golaço. Em jogada ensaiada de escanteio curto, Helinho serviu Lucas Evangelista na entrada da área. O meio-campista não pensou duas vezes e finalizou do primeira, cruzado. A bola foi no ângulo de Éverson, que não chegou.

Bragantino chega mais duas vezes. A equipe da casa levou perigo, primeiramente, com Matheus Fernandes. O volante recebeu com espaço na entrada da área e arriscou, mas mandou por cima. Minutos depois, Mosquera fez lance individual pela esquerda, puxou para o meio e bateu firme. Éverson, seguro no meio do gol, encaixou.

Zaracho empata em lance com erros da defesa do Bragantino. Matheus Fernandes tentou dominar uma bola no campo defensivo, mas foi mal e viu Zaracho roubar a bola. Cleiton saiu do gol para dividir e não segurou. O argentino aproveitou o gol livre e só completou.

Paulinho vira o jogo logo em seguida. Igor Gomes ficou com a bola no campo de defesa do Atlético-MG e lançou Paulinho. O atacante ganhou da defesa na velocidade e só tirou de Cleiton para colocar o Galo na frente.

Eric Ramires quase deixa tudo igual. O Bragantino teve a chance do empate ainda nos acréscimos da etapa inicial. Matheus Fernandes serviu Eric Ramires dentro da área, e o volante finalizou de primeira, no contrapé de Éverson, mas viu a bola passar raspando a trave.

Zaracho se lesiona. O camisa 15 do Atlético-MG disputou lance com Thiago Borbas, do Bragantino. Na queda, o jogador do Massa Bruta atingiu o tornozelo esquerdo do argentino do Galo, que ficou no chão e precisou ser substituído.

Éverson faz boas defesas. Helinho cobrou falta na área, e Juninho Capixaba cabeceou firme. O goleiro do Atlético-MG mostrou bom tempo de reação e esticou o braço direito para mandar para escanteio. Pouco depois, Thiago Borbas apareceu com espaço na área e cabeceou no contrapé do arqueiro atleticano, que voou e encaixou.

Cadu amplia, mas gol é anulado. O atacante do Galo recebeu lançamento, dominou, girou sobre o defensor e, cara a cara com Cleiton, só tirou. O lance, no entanto, foi revisado pelo VAR, que anulou após notar um toque de mão do jogador do Atlético-MG.

Cleiton evita o terceiro. Paulinho ajeitou cruzamento vindo da esquerda para Igor Rabello. O zagueiro finalizou com força, mas Cleiton caiu no cantinho para espalmar.

FICHA TÉCNICA

Bragantino 1 x 2 Atlético-MG

Data e horário: 11 de junho de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Gols: Lucas Evangelista (24’/1°T), Zaracho (41’/1°T), Paulinho (43’/1°T)

Cartões amarelos: Saravia, Éverson, Battaglia, Bruno Fuchs, Maurício Lemos (ATL), Lucas Evangelista, Thiago Borbas, Juninho Capixaba, Nathan Mendes, Eduardo Santos (BGT)

Cartões vermelhos: Eduardo Sasha (BGT), Battaglia (ATL)

BRAGANTINO: Cleiton; Jadsom (Nathan Mendes), Eduardo Santos, Luan Cândido e Juninho Capixaba (Lincoln); Matheus Fernandes (Eduardo Sasha), Eric Ramires e Lucas Evangelista (Gustavinho); Helinho (Vinícius Mendonça), Mosquera e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

ATLÉTICO-MG: Éverson; Bruno Fuchs, Saravia e Rômulo (Maurício Lemos); Alisson (Pedrinho), Battaglia, Igor Gomes, Zaracho (Igor Rabello) e Gustavo Scarpa; Cadu (Brahian Palácios) e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito