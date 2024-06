Após repercussão de gafe, Bregense pede desculpas a Petecão e PSD

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado estadual Pablo Bregense (PSD) usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 11, para pedir desculpas ao PSD e ao senador Sérgio Petecão pelo cometimento de uma gafe em que ele declarava apoio ao senador Márcio Bittar em 2026.

“Sobre o episódio no qual eu estava de brincadeira com o senador Márcio, eu cometi uma gafe. E venho reiterar o meu apoio ao partido, peço desculpas ao PSD e ao senador Sérgio Petecão que tanto me ajudou para chegar aqui. A gente aprende com erros. E meu senador e fica aqui o meu abraço fraterno e saiba que aqui o senhor pode contar com o deputado. Quero também mandar um abraço ao Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, mas graças a Deus é conversa sanada”, disse o parlamentar minimizando a repercussão.

Após fazer a declaração na tribuna, Bregense foi abraçado pelo deputado Gilberto Lira, a quem considera como primo.

Entenda o caso

Um vídeo do deputado declarando apoio a reeleição do senador Márcio Bittar nas eleições de 2026 vazou nas redes sociais e isso acabou gerando um desgaste dentro do PSD, onde pessoas ligadas ao senador Sérgio Petecão criticam o Bregense. O caso chegou a cúpula nacional do partido e o presidente da sigla, Gilberto Kassab, pediu punição severa ao parlamentar.