Após barraco ser filmado, irmã de Davi Brito vem a público e se explica; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na manhã desta terça-feira (11), a irmã do ex-BBB Davi Brito, Raquel, usou as redes sociais para se pronunciar após ser flagrada, ao lado da família, protagonizando uma briga na orla de Salvador. De acordo com a baiana, a confusão aconteceu por conta do dono de uma barraca, que afirmou que aceitava pagamento em cartão mesmo sem ter a máquina. Ainda segundo ela, o flagra aconteceu no momento em que a família sobre o acontecido.

A publicação de Raquel foi feita na rede social X, antigo Twitter, e a baiana revelou que os familiares não têm mais o costume de andar com dinheiro físico. “Aqui não teve discussão nenhuma. Estávamos conversando sobre a barraca do senhorzinho que quando chegamos ele disse que aceitava o cartão (ninguém ali anda com dinheiro na mão) e na hora de pagar o rapaz disse que tava sem maquineta”, explicou a irmã de Davi Brito.

Anúncios

Em seguida, a parente do mais novo milionário de pedaço afirmou que a situação poderia ter ficado bem chata se ela e a família estivessem apenas contando com o cartão. “Se eu não tivesse um valor pedido, a gente passaria vergonha. Depois que criou o pix ninguém vê mais nem a cor de uma cédula”, observou Raquel. “Não pode mais nem conversar. Ainda falei que o homem do outro lado tava filmando, mas enfim deixa lá”, finalizou a irmã de Davi Brito.

O registro foi divulgado na tarde da última segunda-feira (10) e foi gravado por um anônimo. No vídeo, foi possível ver Raquel ao lado da mãe, da irmã e de mais um homem, este último com quem ela parecia falar alto. Os quatro pareciam estar deixando a praia, quando foi gravado por um anônimo. “Fica de bobeira boiando na pista, a galera não aguenta ver uma família de milionário boiando aí. O pau vai quebrar aí, viu. A qualquer momento a coroa vai meter a p*rra. Ganhou tanto dinheiro e vai embora de ‘buzu’ [ônibus]”, brincou o rapaz. Davi Brito não estava presente na ocasião.

Aqui não teve discussão nenhuma estávamos conversando sobre a barraca do senhorzinho que quando chegamos ele disse que aceitava o cartão ( niguem ali anda com dinheiro na mão) na hora de pagar o rapaz disse que tava sem maquineta. https://t.co/4cJtyiirv1

— Raquel Brito (@Raquelbritooofc) June 11, 2024