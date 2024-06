Afonso confirma que reajuste salarial dos servidores será pago pelo governo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado Afonso Fernandes (PL) usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 11, destacando a necessidade de campanhas de conscientização sobre uma grave doença pela falta de vacinação e a confirmação do reajuste salarial para os servidores públicos do Estado.

O parlamentar iniciou seu discurso expressando solidariedade com o deputado Pedro Longo (PDT), que havia abordado sobre a vacinação contra a poliomielite, que teve início dia 27 de maio, e que deve alcançar pelo menos 5 mil crianças de até quatro anos.

Segundo Fernandes, a sociedade não tem dado a devida atenção ao problema. “Realmente é um assunto que requer toda a atenção da nossa sociedade. E eu vejo que hoje a sociedade não dá muita importância, doutor, porque era um fato que acontecia muito tempo atrás”, afirmou.

Ele também ressaltou a gravidade da doença, enfatizando que “as pessoas não têm muito conhecimento de como essa doença é gravíssima” e a necessidade de campanhas contínuas para prevenir seu retorno: “É preciso que se faça campanha em cima de campanhas para que a gente não volte a ter esse mal atingindo e atacando a nossa sociedade”, enfatizou.

Em seguida, o parlamentar abordou um assunto de grande interesse para o funcionalismo público do estado: o reajuste salarial de 5,08%. Afonso Fernandes tranquilizou os servidores quanto à implementação do reajuste, afirmando que “isso está garantido, o governo paga no final deste mês o reajuste de 5,08% aos quase 54 mil funcionários públicos ativos e inativos”.

Ele destacou que o reajuste está acima da inflação projetada para 2024: “Este reajuste, inclusive, está acima da inflação do país para 2024, que segundo informações, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) está projetado para 4%”.

Afonso Fernandes concluiu sua fala destacando o compromisso do governador Gladson Cameli (Progressistas), com a sociedade acreana: “O que a gente quer é mandar essa informação de tranquilidade, deputado Pedro Longo, para os nossos funcionários públicos, tendo a certeza que no final deste mês o reajuste de 5,08% vai estar na conta de todo o funcionalismo público. Mais um compromisso que o nosso governador Gladson Cameli cumpre com a sociedade acreana”, complementou.