Acre já tem quase 4,5 mil violações de direitos humanos este ano

As denúncias de violação de direitos humanos cresceram 14,6% entre abril e maio deste ano, saindo de 143 para 164 casos no período, segundo o Disque 100, o canal de queixas do governo federal.

Em 2024, até maio, o Acre registrou 696 casos com 4.464 violações, sendo que o grupo vulnerável mais atacado é o de crianças e adolescentes, com 299 casos. A violência contra idosos registra 212 casos em 2024.

Do total denunciado, 69 casos vem ocorrendo há mais de 10 anos e, em geral, na casa da vítima ou do suspeito.

Um estudo publicado recentemente diz que de 2020 a 2023, as denúncias notificadas contra idosos, 2⁠º maior grupo afetado em 2024 no Acre, chegaram a 408.395 mil em todo o País. Dessas, 21,6% ocorreram em 2020, 19,8% em 2021, 23,5% em 2022 e 35,1% no ano seguinte. Os números fazem parte da pesquisa Denúncias de Violência ao Idoso no Período de 2020 a 2023 na Perspectiva Bioética. A pesquisa resultou em artigo publicado em parceria pelas professoras Alessandra Camacho, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense (UFF) e do Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado da UFF, e Célia Caldas, da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).