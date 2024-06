A Grande Conquista 2: Fernando perde a cabeça, grita com Any e revolta internautas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Fernando Sampaio e Anahí Rodrighero tiveram uma briga feia em A Grande Conquista 2. Após o ator definir com dona Geni quais seriam as tarefas de cada conquisteiro na Mansão, ele se revoltou com mudanças feitas pela mãe de Jaquelline Grohalski. Ao pedir para que ele se acalmasse, a modelo acreana virou alvo de uma chuva de críticas e ofensas.

“Respira, ‘amore’. Conta até dez”, pediu ela. “Eu tô respirando. Se eu não tivesse respirando eu não estaria falando com você. Eu não teria que te aturar, aturar sua cara aqui dentro”, disparou ele, que ainda acusou a influenciadora de não auxiliar nas tarefas domésticas.

“Tô falando trabalhar de verdade. Varrer o tapete, que tá difícil. Precisa trabalhar. Não é passar o dia querendo ouvir a conversa dos outros, não é passar o dia fazendo fofoquinha, não é passar o dia pirraçando as pessoas”, afirmou o ator.

“Mas eu aceitei numa boa. Por que você tá dando esse show?”, questionou a modelo. “Você que está dando show, pirraçando, fazendo piadinha em um momento sério”, acusou ele.

Os dois seguiram discutindo, e Fernando acabou se exaltando. “Você é insignificante! Não precisa falar comigo, porque gente falsa eu não tolero”, disparou. “Me ignore como eu te ignoro!”, pediu.

Os rivais ainda tiveram um segundo round da treta. Enquanto Fernando foi falar de Any para outros conquisteiros, ela o rebateu dizendo que “está tudo gravado”.

“Pra mim, isso é um grande VT”, afirmou. Irritado, ele gritou na cara da empresária e pediu para que ela jamais o chamasse de personagem. “Me respeite como ator. Me res-pei-te!”, esbravejou ele, gritando.

Dona Geni pediu para que ele não humilhasse uma mulher. “Vocês estão vendo a forma como eu estou sendo tratada aqui, né?”, afirmou Any, se afastando de Fernando.

Depois, Anahí foi para o quarto e caiu no choro. João Hadad foi até a participante para saber como ela estava se sentindo após o embate. “Não estou nada de boa. Achei um absurdo o que o Fê fez comigo. Estou em choque com as coisas que ele falou”, disse.

“Me senti invadida, agredida psicologicamente, principalmente. Eu me senti coagida, péssima. Tenho certeza de que meu marido ainda não dormiu de saber que estou assim”, concluiu.

Na web, os internautas se revoltaram com a atitude de Fernando Sampaio. “Não pode se passar pano pra o Fernando, não é a primeira, segunda, nem terceira vez que ele vai pra cima das mulheres. Com a Any ele simulou uma cabeçada, e com a Luiza ele fala ‘velho é meu pau’ e coloca a mão na genitália em direção à menina, ele é agressivo…”, escreveu uma usuária do X, o antigo Twitter, identificada apenas como Lima.

“Estamos com você, Any. Desde a Vila, Fernando mostra o quanto se engrandece em crescer para cima de mulher. Gritos, apontamento, palavras inapropriadas, entre outras atitudes que repudio”, declarou Kleiton Angel.

