12 séries românticas para o Dia dos Namorados; veja a lista

Com o Dia dos Namorados se aproximando, nada melhor do que preparar uma noite especial para celebrar o amor. E para os apaixonados por séries, não há nada como uma boa maratona romântica ao lado do seu par. Seja você fã de dramas épicos, comédias leves ou histórias de amor emocionantes, há uma série perfeita para cada casal e amor.

Nesta lista preparada com indicações dos repórteres da IstoÉ Gente, vamos explorar uma seleção de séries românticas que vão aquecer os corações e proporcionar momentos inesquecíveis neste dia tão especial.

Lista de séries para curtir o Dia dos Namorados

1. “Recomeço” – 1 temporada, disponível na Netflix

Série que segue a história de Emilia (Zoë Saldaña), uma jovem nova-iorquina que decide deixar sua vida para trás e se aventurar em uma jornada de autodescoberta em Roma, Itália. Lá, ela mergulha na cultura italiana, aprendendo a língua, explorando a culinária local e se conectando com as pessoas ao seu redor – incluindo Lino (Eugenio Mastrandrea).

Ao longo da trama acompanhamos não apenas sua jornada profissional, mas também seus relacionamentos pessoais, incluindo amizades, romances e conflitos familiares.

2. “Modern Love” – 2 temporadas, disponível no Prime Video

Série antológica baseada na popular coluna do jornal americano The New York Times, que explora diversos aspectos do amor contemporâneo na cidade de Nova York. Cada episódio apresenta uma história única e emocionante, inspirada em eventos reais e experiências pessoais compartilhadas na coluna.

Desde encontros fortuitos até relações complexas, passando por temas como amizade, família, relacionamentos românticos e conexões improváveis. O elenco conta com nomes como Kit Harington, Anne Hathaway, Dev Patel, Gary Carr e Catherine Keener.

3. “This Is Us” – 6 temporadas, disponível na Star+ e Prime Video

Série dramática que narra a história emocionalmente envolvente e interconectada de três irmãos, Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown), e de seus pais, Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca Pearson (Mandy Moore).

Alternando entre diferentes épocas ao longo de várias décadas, a série mergulha nas complexidades da vida familiar, explorando temas como amor, perda, identidade e conexão humana.

4. “Fleabag” – 2 temporadas, disponível no Prime Video

Série de comédia e drama que acompanha a vida tumultuada e complexa de uma mulher conhecida apenas como Fleabag, interpretada pela criadora da série, Phoebe Waller-Bridge. A trama é centrada na protagonista, uma mulher britânica de trinta e poucos anos que vive em Londres, lidando com questões familiares, relacionamentos conturbados e sua própria identidade.

5. “New Girl” – 7 temporadas, disponível na Star+ e Disney+

Série de comédia que segue a vida de Jess Day (Zooey Deschanel), uma professora do ensino fundamental que se muda para um apartamento em Los Angeles com três homens solteiros após um término difícil.

A série acompanha as aventuras e desventuras de Jess e seus novos companheiros de apartamento: o sarcástico Nick (Jake Johnson), o mulherengo Schmidt (Max Greenfield) e o excêntrico Winston (Lamorne Morris). Juntos, eles formam uma família improvável, enfrentando os altos e baixos da vida adulta, enquanto lidam com trabalho, relacionamentos e amizade.

6. “Bridgerton” – 3 temporadas, disponível na Netflix

Série baseada nos romances de Julia Quinn, que segue a vida da aristocrática família Bridgerton na alta sociedade londrina do início do século XIX. A primeira temporada foca em Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e seu relacionamento com o Duque de Hastings, Simon Basset (Regé-Jean Page), enquanto lidam com as expectativas sociais e as intrigas divulgadas pela misteriosa cronista Lady Whistledown.

Na segunda, o foco se desloca para Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), o irmão mais velho da família, enquanto ele busca uma esposa adequada, comprometido em cumprir seu dever sem envolvimento emocional. Anthony se interessa por Edwina Sharma (Charithra Chandran), uma jovem recém-chegada da Índia, mas encontra-se irresistivelmente atraído por sua irmã mais velha, Kate Sharma (Simone Ashley), que desaprova o libertino visconde.

E a terceira está focada na conturbada história dos personagens Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton), se aprofundando ainda mais no relacionamento dos dois, que são amigos de infância, apesar da moça sempre ter sido apaixonada pelo irmão de sua amiga Eloise (Claudia Jessie).

7. “Eu Nunca…” – 4 temporadas, disponível na Netflix

Criada por Mindy Kaling e Lang Fisher, a trama segue a vida de Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), uma adolescente indiana-americana que tenta melhorar seu status social no ensino médio enquanto lida com a recente perda de seu pai. Ao mesmo tempo, Devi enfrenta os desafios típicos da adolescência, como amizades, paixões e a busca por sua identidade cultural. A série combina humor, emoção e a complexidade das experiências adolescentes, proporcionando uma visão autêntica e divertida sobre crescer em um mundo multicultural.

8. “A Cozinheira de Castamar” – 1 temporada, disponível na Netflix

Série espanhola baseada no romance de Fernando J. Múñez e mbientada na Madrid do século XVIII. A trama segue Clara Belmonte (Michelle Jenner), uma jovem talentosa cozinheira que começa a trabalhar na mansão de Castamar após a morte de seu pai.

Enquanto tenta reconstruir sua vida, Clara se envolve com o viúvo solitário Diego, o Duque de Castamar (Roberto Enríquez), que ainda sofre pela morte de sua esposa. À medida que a atração entre Clara e Diego cresce, eles enfrentam diversas intrigas, segredos e a rígida hierarquia social da época, desafiando as convenções e lutando por um amor aparentemente impossível.

9. “Um Dia” – 1 temporada, disponível na Netflix

Adaptado do best-seller homônimo escrito por David Nicholls, a série mostra os encontros e desencontros de Emma (Ambika Mod) e Dexter (Leo Woodall), que se falam pela primeira vez em 15 de julho de 1988, no último dia da universidade. Ao longo dos anos, eles se reencontram uma vez por ano na mesma data. O romance ganhou um filme em 2011 estrelado por Anne Hathaway e Jim Sturgess.

10. “Emily in Paris” – 3 temporadas, disponível na Netflix

Série de comédia e roamnce criada por Darren Star, conhecido por ser o criador do sucesso “Sex and the City”. A trama segue Emily Cooper (Lily Collins), uma jovem executiva de marketing que se muda de Chicago para Paris para trabalhar em uma empresa de marketing de luxo.

Enquanto navega pelas nuances da cultura francesa e tenta se adaptar à vida na Cidade Luz, Emily enfrenta desafios profissionais e pessoais, ao mesmo tempo em que constrói amizades, lida com o romance e tenta fazer sucesso em sua carreira.

11. “Próximo!” – 1 temporada, disponível na Netflix

Uma advogada de sucesso se vê obrigada a se atualizar na vida de solteira. Na série turca, Leyla (Serenay Sarıkaya) viveu a maior parte de sua vida em um relacionamento com seu primeiro amor, mas quando ele chega ao fim por causa de uma traição, ela precisa aprender a ser solteira.

Com a ajuda de seus melhores amigos, ela navega pelo mundo moderno de encontros e relacionamentos líquidos. Enquanto isso, em sua vida profissional, Leyla se torna a advogada responsável pelo caso conhecido como o “divórcio do século”.

12. “Todas as Mulheres do Mundo” – 1 temporada, disponível no Globoplay

Série brasileira de comédia romântica inspirada na obra do dramaturgo Domingos Oliveira. A trama gira em torno de Paulo (Emílio Dantas), um romântico incorrigível que busca o amor ideal em meio a uma série de relacionamentos e encontros românticos.

A cada episódio, Paulo se envolve com diferentes mulheres, cada uma representando uma faceta distinta do universo feminino, enquanto tenta conciliar suas próprias ideias sobre amor, liberdade e compromisso. O elenco também conta com Sophie Charlotte, Matheus Nachtergaele, Lília Cabral, Caco Ciocler, Luiza Arraes, Maria Ribeiro e Martha Nowill.