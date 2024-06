Sesacre implanta “Sala Vermelha” para acabar com pacientes nos corredores do PS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), implantou a Sala Vermelha no pronto-socorro de Rio Branco. O modelo funciona nos grandes centros do país e segundo o secretário de saúde, Paulo Pascoal, “é uma estratégia para diminuir o número de pacientes nos corredores da unidade hospitalar”.

Com capacidade para quatro pacientes de forma imediata e simultânea, a sala conta com uma equipe de dois médicos, um enfermeiro, um fisioterapeuta e três técnicos de enfermagem, sendo que no período noturno o número de enfermeiros dobra.

De acordo a Sesacre, o tempo de permanência do usuário dentro do local é estimado entre 30 minutos e 4 horas. Além de receber os primeiros atendimentos, o paciente é encaminhado para os outros setores como a UCI [unidade de cuidados intensivos], que funciona como um suporte para a Sala Vermelha.