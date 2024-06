Rio Branco e Humaitá voltam a perder na Série D do Brasileirão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Encerrando o primeiro turno da Série D do Campeonato Brasileiro, o Manaus FC superou o Rio Branco-AC por 2 a 0 nesse domingo (9), no Estádio da Colina, situado no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. Com esse resultado, o Gavião do Norte ascendeu na tabela de classificação, ultrapassando o próprio Rio Branco, alcançando a quinta posição com 11 pontos. Os gols da vitória foram marcados por Jefferson e Rafael Ibiapino.

Em outra partida, o Princesa do Solimões-AM triunfou sobre o Humaitá por 3 a 0, no sábado (8), no Estádio Florestão, em Rio Branco, válida pela sétima rodada do grupo A1 da Série D. Jonas inaugurou o marcador aos 22 minutos do primeiro tempo com um pênalti. Logo aos dois minutos do segundo tempo, Esdras ampliou, e aos 32 minutos, Lucas Goes fechou o placar. Com essa derrota, o Humaitá acumula seu sétimo revés na competição.

Próximos Jogos

As equipes se preparam para a próxima rodada, com o Rio Branco recebendo o Manaus FC na quarta-feira (12), às 21h (horário de Manaus), no Estádio Florestão, em Rio Branco. Já o confronto entre Humaitá e Princesa do Solimões acontecerá na quinta-feira (13), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Gilbertão, em Manacapuru (AM), pela 8ª rodada do campeonato.