Ramal vai receber nova etapa de asfaltamento em Rodrigues Alves

Mais um trecho do ramal que dá acesso às comunidades do Profeta e Treze de Maio, será asfaltado pela prefeitura de Rodrigues Alves. Nesta segunda-feira, 10, o serviço que antecede a pavimentação asfáltica foi acompanhado pelo prefeito Jailson Amorim, que quer concluiu o trabalho em setembro.

“Até setembro queremos realizar esse grande sonho do povo do Profeta e 13 de Maio, que é pavimentar essa estrada que dá acesso a eles. Agradeço ao ex-deputado federal Jesus Sérgio e aos senadores Márcio Bittar e Sérgio Petecão que estão nos ajudando a realizar esse grande sonho. O serviço de pavimentação só mostra como a gestão tem se preocupado em oferecer qualidade de vida aos moradores que utilizam a estrada”, disse o prefeito.

Leo Melo, que nasceu na comunidade Treze de Maio e tem família que ainda reside na comunidade, diz que ficou feliz em encontrar com as máquinas trabalhando no ramal. “Há pouco tempo estávamos sofrendo no período de inverno com a dificuldade de acesso do ramal e hoje é gratificante a gente ver aqui as máquinas iniciando a segunda fase. É o desenvolvimento e o progresso chegando em nossa comunidade, e a gente agradece a gestão do nosso prefeito por tanto lutar e correr atrás de melhorias pro desenvolvimento da nossa zona rural”, afirmou.